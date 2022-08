Cesc Fábregas y su familia comienzan una nueva vida en Italia

Cesc Fábregas comienza un nuevo capítulo de su vida. A sus 35 años el futbolista ha hecho oficial su fichaje por el equipo italiano Como 1907, que, actualmente, se encuentra en segunda división. Un proyecto que no solo va ligado a lo deportivo, sino que también guarda relación con el mundo de los negocios, ya que, como la directiva del club ha explicado en la rueda de prensa previa a su presentación en los terrenos de juego, no solo hará las veces de jugador sino que también será accionista del club, y, a largo plazo, más enfocado en su retirada, incluso de entrenador. Unos deseos de crecer en los profesional que también quiere combinar con una estabilidad personal. Como es obvio, el exblaugrana no está solo ante esta emocionante aventura, sino que contará con la inestimable compañía de su mujer, Daniella Semaan, y sus tres hijos en común, Lia (9), Capri (7), y Leonardo (5), que han acompañado a su orgulloso papá en este día tan significativo en su carrera.

De la misma manera, también han estado presentes en esta firma de contrato María (21) y Joseph (19), los dos jóvenes nacidos del anterior matrimonio de la modelo. Aunque ellos no son hijos biológicos del astro del balón, han creado un estrecho vínculo con él y siempre que les es posible se les puede ver disfrutando de su compañía. Sin duda, una familia unida que se ha trasladado por distintas partes de la geografía mundial persiguiendo los compromisos laborales del centrocampista. Para todos ellos ha quedado atrás su etapa en Mónaco, donde el canterano culé ha jugado las tres pasadas temporadas. Un tiempo que ha sido muy agridulce para Cesc Fábregas y su entorno más cercano, puesto que ha estado marcado por distintas lesiones que no le han permitido estar en pleno rendimiento.

Por ello, la pareja y sus retoños quieren comenzar de 0 y recuperar la sonrisa en la mítica ciudad situada en la región de la Lombardía y así construir un plan de futuro menos nómada. Como bien ha mostrado María en sus perfiles sociales, donde es toda una influencer con una comunidad de más de 80 mil seguidores, el entorno en el que van a comenzar esta vida es de lo más idílico porque las instalaciones del club están situadas a pocos kilómetros de el Lago di Como, uno de los lugares más turisticos y con las vistas más maravillosas de toda Italia. Allí van a establecer su residencia habitual y tendrán como vecinos a ilustres personajes de la talla de George Clooney, porque el actor cuenta con una casa de verano en la misma zona.

Precisamente, a través de las historias efímeras de la creadora de contenido se ha podido saber que la noche previa a esta importante noticia, la familia al completo estuvo disfrutando de una colección de fuegos artificiales en este privilegiado enclave. Este no es el único plan estival que han realizado todos juntos porque a principios del verano se les vió en su habitual escapada estival por los mares del mediterráneo en compañía de otros amigos y compañeros de profesión como Leo Messi.