La imagen veraniega de Leonor con su mirada realzada y peinado natural con trenzas La princesa de Asturias se ha decantado por un look ibicenco en su primera aparición en Palma

La visita cultural que la Familia Real ha realizado la tarde de este lunes a la Cartuja de Valldemossa es el primer plan conjunto de los Reyes y sus hijas en Palma, donde viajan cada verano para seguir adelante con su agenda oficial mientras hacen planes de ocio en Baleares. En este nuevo acto público al que acuden la princesa Leonor y la infanta Sofía, a las que hasta ahora no habíamos visto en la isla, hemos podido comprobar cómo cada una va desarrollando poco a poco su propio estilo a la hora de elegir tanto estilismo como beauty look. En esta ocasión la heredera al trono ha demostrado que sigue apostando por la naturalidad que siempre la ha caracterizado (también a su hermana) y, como complemento a su look blanco de estilo ibicenco, ha hecho suya la tendencia de ir maquillada sin que lo parezca.

A punto de cumplir 17 años (los hará el próximo 31 de octubre), la primogénita del jefe del Estado ha realzado su mirada de ojos verdes con máscara de pestañas y una discreta sombra que realza los párpados sin excesivo contraste. Para recorrer el citado conjunto monumental y posteriormente la localidad de Valldemossa, perteneciente a la sierra de Tramuntana, La princesa de Asturias tampoco ha marcado los labios sino que únicamente se ha dado un ligero brillo que permite que se muestren muy jugosos e hidratados con un toque leve de color.

La princesa Leonor ha lucido su larga melena rubia suelta, con ligeras ondas muy naturales de medios a puntas. Además, ha despejado los lados con dos trenzas que se recogen en la nuca de aparente forma espontánea. Desde pequeña recurre con gran frecuencia a las trenzas en todas sus modalidades ya que, además de la comodidad que proporcionan, es una forma perfecta de matizar las mechas naturales que tiene. Para dar un acabado más juvenil y actual, se ha dejado dos mechones que caigan enmarcando su rostro. Esta es una de las tendencias más destacadas de la temporada, bautizada como 'flechoncitos'. Se trata de un peinado viral al que se han sumado ya celebrities como Paula Echevarría, Chiara Ferragni, Alba Díaz o Haley Bieber.

Si hay una palabra que define el look de la Princesa en Palma, esa es sin duda luminosidad. Se ha decantado por un vestido blanco con manga larga calados y corte oversize. Lo ha completado con uno de los básicos de su armario estival: unas cuñas de esparto beige con lazada que estrenó a comienzos de verano, concretamente durante su visita a Cataluña con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Girona. A doña Letizia le encanta este cómodo calzado veraniego que transforma cualquier look y parece que sus hijas han heredado el mismo gusto. También otra royals adolescentes como Ariane de los Países Bajos o Amelia Windsor las han incorporado a su armario.

Sus próximas apariciones

Se espera que en los próximos días la princesa Leonor haga más planes en Baleares antes de disfrutar previsiblemente de unas vacaciones privadas y regresar al Reino Unido. A finales de agosto retomará su rutina en el UWC Atlantic College de Gales, internado en el que hará el segundo curso de Bachillerato, al igual que la princesa Alexia de los Países Bajos. La hija mayor de los Reyes seguirá la misma dinámica que en primero, cuando combinaba materias de ciencias y letras con un programa de creatividad y deportivo que incluye teatro, música, tenis, taichí... Entre los objetivos del centro está inspirar a los alumnos en el servicio a la comunidad y el compromiso social, por eso que los estudiantes también dan apoyo en escuelas locales, trabajan con niños con discapacidades intelectuales, con personas de la tercera edad, aprenden primeros auxilios o se encargan del mantenimiento de costas y bosques próximos.