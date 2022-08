Michael Bublé, 'con un nudo en la garganta' ante el derroche de talento de su hijo tocando el piano

Loading the player...

Michael Bublé nunca ha ocultado que es un padre orgulloso de sus tres hijos: Noah, de 8 años, Elias de 6 y Vida, de 4 años. Junto a su mujer, Luisiana Lopilato, el intérprete de For One in My Life vive entragado a la educación y el cuidado de sus pequeños. Michael y Luisana se dieron el 'sí, quiero' en 2011 y dos años más tarde, en 2013, nació su primer hijo, Noah. Hace unos años, el primogénito de la pareja se enfrentó a un cáncer de hígado siendo un niño muy pequeño, tras someterse a una cirugía y posterior tratamiento con quimioterapia, el mayor de los hermanos consiguió curarse. Ahora, tras meses de esfuerzo y dedicación tocando su instrumento favorito, acaba de dejar a su padre con la boca abierta cuando se ha sentado a tocar en el piano una de las canciones de su conocido papá. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Ahora sí: Luisana Lopilato y Michael Bublé confirman que están esperando su cuarto hijo

¡Sorpresa! Luisana Lopilato presume de embarazo en el último vídeoclip de Michael Buble