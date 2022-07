En la playa o en la ciudad, diez series y películas con las que disfrutar este verano

Si todavía no te has podido ir de vacaciones y estás deseando viajar, ir a la playa y vivir momentos inolvidables, toma nota de estas diez propuestas de Netflix con las que podrás pasar un buen rato y huir del calor del asfalto desde tu propio sofá. Historias emocionantes que te harán descubrir playas de ensueño, enamorarte perdidamente, o reír a carcajadas con las aventuras más alocadas.

Amor de Madre

¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar a un destino paradisíaco? Si este sería tu plan perfecto de verano, en Amor de Madre disfrutarás como nunca de las playas vírgenes de las Islas Mauricio, acompañado por una familia muy especial. A José Luis (Quim Gutiérrez) le acaban de plantar en el altar y, por si fuera poco, a Mari Carmen (Carmen Machi), su madre, se le ha metido entre ceja y ceja acompañarlo en la luna de miel que tenía planeada, con la excusa de no perder el dinero del viaje. Su precipitada aventura juntos servirá para descubrir que Mari Carmen no es únicamente una madre sobreprotectora, sino que también es una mujer divertida, romántica, apasionada y llena de vida.

En la Toscana

¿Te gustaría explorar un paisaje más mediterráneo y disfrutar de la mejor gastronomía local? ¿Te imaginas poder disfrutar de un buen vino bajo el sol de la Toscana italiana? Si es así, no puedes perderte la comedia romántica En la Toscana. Theo, un chef danés obsesionado con el éxito y el trabajo, viaja a la Toscana para vender el negocio de su padre, recientemente fallecido. Allí, en un paisaje idílico, y rodeado de platos de pasta y queso pecorino, vivirá una historia de amor inesperada que le inspirará a reconsiderar sus prioridades ante la vida y el amor.

Los Mitchell contra las máquinas

Si estás buscando una comedia para ver en familia, ahora que los más pequeños están de vacaciones, Los Mitchell contra las máquinas es tu película. Una historia sobre una familia corriente que se enfrenta al mayor reto de sus vidas: salvar al mundo de un apocalipsis robótico. Todo empieza cuando Katie Mitchell es aceptada en la facultad de cine de sus sueños. Su

familia decide acompañarla a la universidad en un viaje por carretera juntos. El problema es que, durante el trayecto, la familia se topa con una revolución robótica. La tecnología, desde los smartphones a los robots de limpieza, se ha confabulado para atrapar a todos los humanos del planeta. Únicamente la familia Mitchell, con todas sus peculiaridades e imperfecciones, puede salvar el mundo. No te pierdas esta divertidísima película, que se hizo con nada menos que ocho galardones en los últimos Premios Annie, considerados los Oscars de la animación, incluyendo el de Mejor Película.

Amor y helado

Si Roma es tu ciudad favorita del mundo, compartes la misma pasión que tenía la madre de Lina. Cuando su madre fallece, esta joven estadounidense de 17 años decide viajar a la capital italiana para honrar su memoria. Catapultada de pronto a un país desconocido, demasiado anárquico para su carácter serio, metódico y ordenado, tendrá que afrontar todos sus miedos y ansiedades, pero también los secretos del pasado de su madre. Durante su experiencia italiana, y a través de la gastronomía, la moda y el amor, Lina aprenderá a ver el mundo, y a sí misma, con otros ojos.

Campamento copo de nieve

¿Echas de menos los campamentos de verano de cuando eras niño? ¿Eres fan de los realities? Entonces no te puedes perder Campamento Copo de Nieve, el original nuevo reality de Netflix en el que un grupo de jóvenes viaja a un campamento en plena naturaleza, donde aprenderán a valerse por sí mismos. En el campamento no tienen agua corriente, ni padres que les saquen las castañas del fuego y, para su desesperación, tampoco tienen wifi.

Las amistades peligrosas

Si te encantan las historias románticas llenas de giros inesperados y misterio, Las amistades peligrosas es una apuesta segura para este verano. A sus 17 años, Célène es una idealista que cree en el amor absoluto. Pero todo cambia cuando le toca abandonar su París natal para empezar una nueva vida en Biarritz, al lado del mar. Los problemas llegan cuando se debe enfrentar a la perversa élite de su nueva escuela, presidida por Vanessa, influencer y reina de Instagram, y Tristan, un surfista tan peligroso como seductor. Célène se enamora de él, pero no se imagina, ni por asomo, que está siendo objeto de una apuesta cruel entre Tristan y Vanessa, que transformará su vida para siempre.

El reto de Summer

¿Qué mejor remedio para los días más calurosos del verano que transportarte a las costas de Australia para surfear las mejores olas? Viaja al otro extremo del mundo de la mano de El reto de Summer, la historia de Summer, una rebelde adolescente de Brooklyn que es enviada a vivir con amigos de la familia a la pequeña ciudad surfera de Shorehaven, en Australia. Una experiencia que le permitirá madurar y dejar el pasado atrás, descubriendo una nueva manera de vivir, con el surf y el mar como grandes protagonistas.

Fin de semana en Croacia

Las vacaciones no siempre salen como estaban planeadas. Esto es precisamente lo que le pasa a la protagonista de esta historia, cuando su escapada de fin de semana a Croacia se convierte en una pesadilla, al ser acusada de matar a su mejor amiga. Su afán por desentrañar la verdad desvelará un doloroso secreto, oculto hasta ahora. Fin de semana en Croacia es un thriller apasionante y lleno de sorpresas y tensión, con unos paisajes espectaculares que te harán descubrir toda la magia y el misterio de la costa adriática.

Nuestro último verano

Nuestro último verano cuenta las historias interconectadas de varios alumnos que acaban de terminar su último año de instituto, durante el verano previo a la universidad. Los jóvenes lidian con el amor y el desamor, forjan amistades en circunstancias inesperadas, y estrechan vínculos con sus familias, en el último verano juntos antes de iniciar una nueva etapa hacia la vida adulta. Una película emocionante y reflexiva, perfecta para pasar la tarde y rememorar los eternos días de verano de la adolescencia.

Temporada de verano

Los hoteles son una parte importante de nuestros veranos. En esta serie, podrás descubrir los secretos que se esconden en el Hotel Maresia, un complejo turístico ubicado en una playa de ensueño. Los jovenes empleados del hotel vivirán un verano inolvidable en el que, mientras atienden a los clientes, tendrán que convivir con el amor, la amistad o las traiciones.