Padre de tres hijos y con una intensa vida de luces y sombras: todo sobre Luis Miguel

Pronunciar el nombre de Luis Miguel es hablar de la historia de la música. A sus 52 años, tiene una extensa y exitosa carrera. Sus románticas canciones han marcado a diferentes generaciones, han sido (y son) la banda sonora de muchas historias de amor y siguen alcanzando miles de reproducciones diarias sin importar cuándo se lanzaron al mercado. Da igual dónde suenen Por debajo de la mesa, La incondicional, Suave o La Bikina, porque todos los que escuchan sus acordes tararean las letras casi como un acto reflejo. El Sol de México continúa conquistando con el inmenso talento que lleva impreso en su genética. Al margen de su voz, también generan una gran expectación todos sus movimientos en el ámbito personal, donde destaca por haber tenido una vida hermética de luces y sombras.

VER GALERÍA

-Luis Miguel reaparece, más delgado y joven que nunca, rodeado de un grupo de 'influencers' en Miami

-Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, confiesa cómo es su relación con el cantante

El brillo de la estrella internacional nacida en Puerto Rico y vinculada a España se mantiene intacto con el paso del tiempo. Aunque hace cuatro años que no publica ningún disco, sus conciertos son muy esperados por los fans de todo el mundo y las entradas se agotan a gran velocidad. Además, desde 2018 el público lo siente aún más cerca gracias a su bio-serie autorizada y emitida en Netflix, donde lo interpretan Izan Llunas, Luis de la Rosa y Diego Boneta (dependiendo de la etapa que se narre). Este trabajo, que ha marcado récords en la plataforma, ha permitido ver cómo es Luis Miguel fuera de los escenarios y descubrir los detalles más desconocidos de su historia. De este modo, le ha dado nuevamente una gran popularidad a Luis Miguel, que continúa siendo un artista en auge cuatro décadas después de grabar su primer disco, Un Sol, con solo doce años.

En Luis Miguel: la serie, se aborda la trayectoria del cantante y se cuenta la parte más desconocida: el declive que vivió el cantante durante su juventud, cuando el éxito y el descontrol le pasaron factura. Esa etapa estuvo marcada por las veladas nocturnas hasta la madrugada, los conflictos con su manager y una mala gestión de sus finanzas por parte de su padre, que casi le lleva a la ruina. Se aborda incluso un accidente de coche que sufrió con una de sus seguidoras, en el que conducía bajo los efectos del alcohol. También cuentan un complicado instante vivido durante su infancia: el nacimiento de su hermano menor, Sergio Gallego, cuando a su madre, Marcela Basteri, aún le quedaban tres meses para dar a luz.

VER GALERÍA

La familia que ha formado el artista

Al margen de su carrera profesional, Luis Miguel ha tenido una intensa vida personal y es padre de tres hijos: Michelle Salas (33 años), Miguel (15) y Daniel (13). Los dos pequeños nacieron durante su controvertida relación con la actriz Aracely Arámbula, quien no sale en el citado biopic por decisión propia. Además, confesaba que sus niños no tienen relación con su padre. La intérprete tiene un papel clave en el acercamiento del artista y su primogénita, fruto de su romance con Stephanie Salas y a quien no veía desde muy niña. En 2008 todo cambió y la joven, considerada todo un referente de estilo, se fue a vivir a Los Ángeles con su padre, la mujer de éste y sus hermanos. Michelle sí que aparece en la serie de Netflix y no está satisfecha con lo que se ha mostrado. "He vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido, pero me parece innecesaria y desafortunada la manera en que han tratado mi historia", explicaba en ¡HOLA!

La última relación conocida de Luis Miguel es la que mantuvo desde 2018 hasta primavera de 2021 con la bailarina y modelo estadounidense Mollie Gould, que ejerció como corista durante la gira ¡México por siempre! y con la que estuvo de vacaciones en España. Formaban una de las parejas más atractivas, discretas y seguidas del panorama artístico, pero decidieron emprender caminos separados. Anteriormente compartió su vida con Mariah Carey, Desiré Ortiz, Daisy Fuentes o Mariana Yazbek y además ha sido relacionado sentimentalmente con numerosas mujeres, cuyos romances nunca han sido confirmados ya que el icono mundial de la música siempre ha apostado por la máxima discreción. Actualmente el ganador de seis premios Grammy además de otros importantes reconocimientos está soltero.

VER GALERÍA