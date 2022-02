Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, confiesa cómo es su relación con el cantante

Alejandro Basteri, uno de los hermanos del cantante Luis Miguel, ha roto por primera vez su silencio y ha concedido una entrevista en televisión para hablar sobre su situación familiar y la relación que mantiene con el artista, también conocido como El Sol de México. Gracias a la serie biográfica de Luis Miguel, el público pudo conocer más detalles sobre la vida privada del cantante, cómo es su familia, sus padres y sus hermanos, que siempre se han mantenido alejados de foco mediático. "Somos como misteriosos", ha señalado el hermano del cantante de Suave en el programa mexicano de televisión Ventaneando. "[Como hermanos Luis Miguel, Sergio Basteri y yo estamos] Totalmente [unidos]", añade. "Cada quien tiene una vida, nos respetamos mucho", asegura el empresario, que a diferencia de lo que muchos creen, la relación entre los tres hermanos es buena e intentan verse siempre que sus compromisos se lo permiten.

VER GALERÍA

"Intentamos [reunirnos frecuentemente], pero no tenemos 20 años; cada quien tiene [una vida]". Consciente del gran interés que ha suscitado su entrevista en televisión y de la curiosidad que despierta la vida de sus hermanos, el empresario quiso dejar claro que se trata de su opinión personal: "Yo habló por mí, yo no soy vocero de ninguno de mis dos hermanos, los amo y los adoro. Somos una familia muy pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar en todos los sentidos", ha dicho sobre el vínculo de unión que siempre les ha unido.

Alejandro Basteri reconoció que Luis Miguel, La Serie, fue el detonante para recordar momentos muy especiales de su infancia que le animaron a emprender y crear una línea de ropa inspirada en su mamá, Marcela Basteri. La marca se caracteriza por un detalle, una línea roja en el lado izquierdo de las prendas: "Es la del corazón, es la que tiene que ver con la arteria más cercana al corazón, es en honor a mi mamá", ha explicado.

-En ¡HOLA!, Andrés García sorprende con unas polémicas declaraciones sobre el paradero de la madre de Luis Miguel

VER GALERÍA

El hermano del cantante ha revelado que aunque sus hermanos no han participado activamente en su línea de ropa, sí están enterados de este negocio y las puertas de la firma están abiertas para ellos: "Sí, sí están (involucrados) de cierta manera moralmente y no solamente moral, ellos tienen la apertura total, porque obviamente son mis hermanos". Este proyecto es tan familiar que el empresario incluyó un especial guiño a sus hermanos en el logotipo de la marca: "Tiene que ver con las dobles bes, por Basteris, se me ocurrió ponerle como una h, de hermanos, con la intención de unir a los tres hermanos".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.