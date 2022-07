Violeta Mangriñán, deseando que nazca su hija: 'Sal ya, por favor'

Después de tantos meses de espera, Violeta Mangriñán ya no puede más. La influencer está deseando que nazca su hija y, aunque no sale de cuentas hasta dentro de unos días, ha confesado que no ve la hora de ponerse de parto. Entre el calor que está haciendo en Madrid, la barriga y los mensajes que recibe por parte de sus fans, que le preguntan a todas horas si ya ha dado a luz, Violeta reconoce que está algo nerviosa y que la recta final se está haciendo eterna.

"Buenos días querid@s. No, no estoy de parto. Sé que estáis ansiosos y eso me hace feliz. Os prometo que ver cómo tantas personas comparten conmigo esa felicidad es inexplicable. También creo que, esos mismos nervios que tengo porque llegue ya el momento, es lo que está haciendo precisamente que ese momento no llegue. Ayer por la tarde me puse bastante malita, bajón de defensas, y es por los propios nervios que tengo", escribió Violeta hace unas horas en sus redes.

"Siempre comparto por aquí mi realidad como si de mi propio reality show se tratase y no quiero resultar cansina, pero mi realidad ahora mismo es esta, que estoy a días de parir, que duermo mal por las noches, que me levanto con la cara como un jugador de sumo y que nadie más que yo tiene ganas de que mi bebé llegue al mundo", ha confesado la que fuera concursante de Supervivientes. Además, ha reconocido que se siente "mal" si no comparte nada de contenido en sus redes "porque os pensáis que estoy de parto". "Ya os he dicho que cuando ese momento llegue, le he dado la orden a Fab de que, por favor, os avise inmediatamente", concluye.

Mientras espera el nacimiento de su pequeña Gala, la influencer ya tiene todo preparado. Así lo ha mostrado con varias imágenes de la habitación de su hija, en la que puede verse su cunita llena de peluches. Violeta, además, ya tiene lista la maleta con la ropita, gorros, calcetines y el arrullo con el que, probablemente, abandonará el hospital.

"Yo creo que esta niña ya se hace la guay antes de nacer, siente que la estamos esperando todos con demasiadas ansias. Hay que pasar de ella un poco y olvidarla, a ver si así...", bromeaba Violeta, que siempre apostó por el 28 de julio como el día que se pondría de parto. "Mi hermana y mi padre apostaron por el 30 y Fabio por el 31. Está la cosa apretaita, ¿eh?", ha dicho.

El imprevisto de última hora con el que no contaban

En estos días de tantas emociones, Violeta y Fabbio han recibido una noticia que les ha puesto muy tristes. Y es que, tal y como ha contado la influencer, la madre del artista italiano finalmente no podrá volar a Madrid como tenía planeado. "La suerte no ha estado de nuestro lado esta vez. La mami de Fabio ha dado positivo en COVID y está supermalita con fiebres muy altas. No podrá venir el finde, el martes le harán PCR y, con suerte, vendrá a mediados-finales de la semana que viene... Creo que todo pasa por algo. El sábado es su cumple, ¿será que Gala vendrá el sábado 30 de julio como regalo para su nonna? Espero que sí... no quiero ganar mi apuesta del 28, prefiero el 30 en honor a ti @aliszumba", es el cariñoso mensaje que le ha dedicado.