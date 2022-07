Jamie Campbell Bower, de 'Stranger Things', explica cómo el peor momento de su vida le llevó al hospital

Jamie Campbell Bower está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera gracias a su interpretación en Stranger Things. Sin embargo, el actor de 33 años ha desvelado que no siempre ha sido así: hace algo más de una década sufrió en silencio las consecuencias de abusar de las sustancias y el alcohol: "Hace doce años y medio era adicto. Me hacía daño a mí mismo y a aquellos que estaban a mi alrededor que eran quienes más me querían", ha compartido con sus seguidores. "Llegó el momento en el que estaba tan mal que terminé en un hospital para salud mental", ha añadido, para echar luz a uno de los problemas que más sacude Hollywood. En esa época el intérprete había ya participado en la saga Crepúsculo y en Harry Potter y las reliquias de la muerte, dos de las franquicias más exitosas del panorama internacional.

Fue en su paso por la saga de magos en donde conoció a Bonnie Wright, que interpretaba a Ginny Weasley, y en febrero de 2010 se confirmó su romance. Un año más tarde se comprometieron, aunque nunca llegaron a casarse y pusieron fin a su relación en junio de 2012. "Ahora estoy limpio y sobrio desde hace siete años y medio", ha explicado Jamie Campbell Bower en un mensaje lleno de esperanza para todos aquellos que estén pasando por situaciones similares. "He cometido muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, reparar tus equivocaciones y crecer", ha añadido.

"Para cualquiera que se despierte pensando 'oh Dios, otra vez no', te prometo que hay una manera. Me siento muy afortunado por estar donde estoy, soy afortunado por estar sobrio, por estar", ha añadido Jamie Campbell Bower, que tras su romance con Bonnie Wright comenzó una relación con Lily Collins, a quien conoció en el rodaje de Cazadores de sombras: Ciudad de Huesos en el año 2012. Estuvieron juntos un año y decidieron separarse, tras lo que se dieron una segunda oportunidad en 2015, que anunciaron con unas tiernas fotografías en redes sociales. Finalmente en 2018 rompieron tras casi cinco años juntos.

"Recordad que todos estamos en proceso de construcción", ha finalizado Jamie, que ha recibido una respuesta de alguien con quien trabajaba en la obra de teatro Bend It Like Beckham, Lauren Samuels. "Recuerdo cuando te escribías en la mano los días durante los ensayos. Es realmente impresionante cómo de lejos has llegado, querido Jamie", le ha escrito, haciendo referencia a la recuperación del intérprete en 2015. "No habría podido hacer esto sin ti, te lo debo para siempre", ha añadido el actor.

Jamie Campbell Bower ha dado un giro a su vida y se encuentra bien, recuperado, y dispuesto para triunfar no solo como actor, sino también como cantante. En 2020 sacó su primer álbum y en el último año ha publicado tres singles con los que deja claro que su intención es compaginar sus dos pasiones incluso en el mejor momento de su carrera ante las cámaras. Además, está de nuevo enamorado: sale con la agente creativa Jess Moloney, con quien hizo su debut en la alfombra roja en el estreno de Stranger Things. Su interpretación de Vecna le ha convertido en un fenómeno de masas, protagonista de los memes y ya tiene una próxima película pendiente de estreno. Se trata de un filme de terror en donde comparte elenco con Erin Moriarty y Ann Mitchell, y cuenta la historia del primer exorcismo televisado.