Nick Cannon se convierte en padre de su octavo hijo, que ha necesitado 'apoyo respiratorio'

Después de pasar uno de los momentos más difíciles a causa del fallecimiento de su hijo pequeño con tan solo cinco meses, Nick Cannon vuelve a sonreír con el nacimiento de su octavo retoño. El actor y Bre Tiesi dieron la bienvenida a su bebé el pasado 28 de junio en un parto que tuvo lugar en su propia casa, tal y como ha confirmado la propia modelo. "Fue la experiencia que más al límite me ha puesto, pero también me ha despertado y empoderado. Me ha cambiado para siempre… No me puedo creer que esté aquí", ha escrito en una emotiva publicación que acompaña a un vídeo de once minutos en el que se puede ver todo el proceso de la llegada al mundo del bebé, incluso el momento en el que el ex de Mariah Carey corta el cordón umbilical.

La modelo ha agradecido el apoyo a su pareja, sin el que "no podría haberlo hecho". También ha contado que su niño, del que todavía no se sabe el nombre, necesitó "apoyo respiratorio" después de su llegada al mundo. Eso sí, por suerte y después de más de diez horas de parto, en el que Bre decidió no utilizar ningún tipo de medicación, todo quedó en un susto. "Me di cuenta de que no estaba llorando", relata Teise, agregando que su matrona tuvo que ponerle un tubo al recién nacido para facilitar la entrada de aire hasta que comenzó a llorar. "Fue el mejor sonido que he escuchado nunca", dice la madre del octavo hijo de Cannon. "Honrado y privilegiado de haber podido experimentar contigo este bello milagro. Gracias por el mejor regalo que un ser humano puede dar a otro", ha escrito el presentador de The Masked singer en los perfiles sociales de Bre para agradecerle que hayan vivido esta experiencia juntos.

El recién llegado a la familia podrá jugar cuando crezca y disfrutar de momentos de complicidad de varios hermanos mayores, ya que Nick, de 41 años, tuvo junto a Mariah Carey a los mellizos Moroccan y Monroe en 2011, a Golden "Sagon" Cannon en 2017 y a Powerful Queen en 2020 con la modelo Brittany Bell, a los gemelos Zion Mixolydian y Zillion Heir junto a la DJ Abby de la Rosa y el fallecido Zen, fruto de su romance con Alyssa Scott, en 2021.