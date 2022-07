La historia de 'La Choco', exitosa presentadora mexicana que lo dejó todo para que su hijo recibiera tratamiento en Madrid

La carrera televisiva de Jimena Pérez es una de las más destacadas y meteóricas de México gracias a espacios como Ventaneando, Ellas arriba o La Voz. Sin embargo, la presentadora dejó todo atrás para iniciar una nueva vida en Madrid, donde su día a día gira en torno a la familia que ha formado junto a su inseparable Rafa Sarmiento. El presentador de televisión y los dos hijos que tiene a su lado, Iker e Iñaki, son su prioridad y su gran impulso. Es precisamente el bienestar del pequeño de la casa lo que llevó a la artista en 2019 a hacer las maletas, montarse en un avión y empezar una nueva etapa en nuestro país. Iñaki, nacido en 2005, padece un trastorno específico del lenguaje (TEL) y cuando se enteró de que en la capital española había muchas terapias para hacer, 'La Choco' no se lo pensó dos veces y fijó su nuevo hogar en España.

Para 'La Choco', poner en pausa su carrera en su mejor momento para ayudar a su hijo menor es una decisión de la que está orgullosa y no lo considera un sacrificio. "Mil veces volvería a dejar lo que tuviera que dejar con tal de que ellos estuvieran bien. Yo creo que cuando tu familia está bien, tus hijos están bien, es porque ya estás realizada en la vida”, explicaba en ¡HOLA! México sin poder evitar las lágrimas al hablar de la maternidad, la mejor experiencia de su vida. Ver a sus hijos felices en Madrid es para ella igual que ganar la lotería. Además, se siente muy satisfecha con los grandes avances que ha experimentado Iñaki, un niño muy travieso y con sonrisa pícara que llena de alegría a sus papás y a su hermano.

En Madrid todo gira en torno a la rutina de los niños, que acuden muy contentos al colegio tras tener a Jimena como 'profesora' en casa durante la pandemia. Tal y como la propia presentadora explicaba, el terapeuta de Iñaki, llamado Fran, lo acompaña a clase, pero no lo hace Wasabi, el perro de asistencia que se ha convertido en uno más de la familia. Cuando los compromisos escolares lo permiten, Jimena, Rafa y los niños hacen planes por la capital como pasear por el parque de El Retiro, quedar con amigos y disfrutar de la gastronomía. También viajan por otros puntos de la geografía, quedando encantados con los tesoros de Galicia o el País Vasco. Además, intentan visitar con frecuencia México para reencontrarse con sus allegados. Una vida sencilla con la familia como motor.

Otro de los motivos de orgullo de la popular presentadora mexicana es el estrecho vínculo que se ha creado entre sus hijos durante su vida en Madrid. De hecho, define a Iker como el "mejor terapeuta" de su hermano y una pieza clave en su evolución. Iñaki lo adora, lo busca continuamente y quiere hacer todos los planes con él. "Iker es un ángel, Iñaki no pudo tener mejor hermano, lo cuida, lo apoya, le exige", contaba Jimena, de sus niños, que tienen mamitis según ella misma ha contado. Le hace mucha ilusión esta conexión con los pequeños ya que siempre se ha esforzado por ser "la mamá y no la que salía en la tele", una tarea difícil que ha logrado. "Siempre digo que amo mi profesión, pero ser mamá es algo que me quita el aliento, que me llena de vida y lo disfruto a cada momento", aseguraba.

Su mejor compañero de vida

La otra pieza fundamental para 'La Choco' es su marido, con el que forma un tándem perfecto en el que reman hacia la misma dirección y se apoyan mutuamente desde que hace casi 16 años se dieron el "sí, quiero". El debut televisivo de Jimena no solo le abrió las puertas del éxito profesional sino también personal ya que conoció a Rafa Sarmiento. Al principio apenas tenían contacto e incluso el presentador pensó que no le caía bien a su compañera. Se lo preguntó y a raíz de esa conversación comenzaron a conocerse más para ya no separarse nunca. El presentador la define como "buena amiga y de una fortaleza y solidez mental casi envidiable", pero sobre todo destaca su faceta como mamá.

