Alba Díaz, espléndida en las playas de Marbella, muestra orgullosa las cicatrices tras su operación de pecho

El pasado mes de mayo, Alba Díaz pasaba por el quirófano para someterse a una operación de reducción de pecho por motivos de salud. Así lo explicaba la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' en su perfil público: "Hago mucho boxeo y cuando saltaba a la comba lo pasaba fatal, terminaba con un dolor horrible, lo mismo me pasaba cuando corría y tuve que dejarlo. A la hora de dormir, me costaba encontrar la postura muchas veces y la calidad de mi sueño empeoraba. Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Se me había despegado la piel del esternón del peso del pecho". Estos días, Alba está disfrutando de unos días de vacaciones en Marbella y, allí en la playa, ha posado guapísima y ha compartido este importante mesaje: "Se me ve un poco la cicatriz del pecho. Podría no haberla subido pero les estoy cogiendo cariño, así deberíamos tratar todas las marcas/heridas de nuestro cuerpo". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

