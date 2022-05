Vicky Martín Berrocal cuenta cómo está su hija, Alba Díaz, tras su reciente operación de pecho

Loading the player...

Esta semana, Alba Díaz se sinceraba con sus seguidores en su perfil público y desvelaba que se había sometido a una operación de reducción de pecho por motivos de salud: "Hago mucho boxeo y cuando saltaba a la comba lo pasaba fatal, terminaba con un dolor horrible, lo mismo me pasaba cuando corría y tuve que dejarlo. A la hora de dormir, me costaba encontrar la postura muchas veces y la calidad de mi sueño empeoraba. Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Se me había despegado la piel del esternón del peso del pecho". Vicky Martín Berrocal, madre de la infuencer, no se ha separado de ella en ningún momento. Este fin de semana, la diseñadora acudía a la plaza de toros de las Ventas y allí nuestros compañeros de Europa Press le preguntaban por su hija Alba. ¿Cómo está la joven? ¿Cómo está evolucionado tras la operación? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

