Alba Díaz explica los detalles de su operación de pecho: 'No era una cuestión estética, sino de salud'

Alba Díaz Martín llevaba tiempo estudiando la posiblidad de someterse a una reducción de pecho, y ahora que acaba de tomar el paso y ya está en casa recuperándose de la intervención quirúrgica, ha compartido con sus seguidores los detalles de la operación y ha explicado los motivos que le han llevado a dar este paso tan importante para ella: "A la hora de hacer deporte me pesaba mucho el pecho. Hago mucho boxeo y cuando saltaba a la comba lo pasaba fatal, terminaba con un dolor horrible, lo mismo me pasaba cuando corría y tuve que dejarlo. Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Hace un año me di cuenta que lo tenía que hacer sí o sí. No era una cuestión estética, sino de salud", ha comentado la hija de la diseñadora, Vicky Martín Berrocal, quien ha estado a su lado de su hija en todo momento. ¿Cómo se encuentra ahora, días después de la intervención?, ¿en qué ha consistido la operación?... Si quieres escuchar a Alba Díaz... ¡Dale al play y no te lo pierdas!

