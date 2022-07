El Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, mucho más que deporte

La 51 edición del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande que organiza Ayala Polo Club está a punto de comenzar. Cuando la bocha rueda y los caballos galopan en las sedes de Ayala o Los Pinos, las citas del verano en la prestigiosa urbanización gaditana se dan por inauguradas. El lunes comienza la Copa de Bronce Volvo, que se prolongará durante una semana y que será el pistoletazo de salida a una frenética actividad deportiva y social que tendrá como escenario las siete canchas de las que dispone la entidad de Ayala para este torneo, ubicadas entre San Enrique de Guadiaro y Sotogrande.

VER GALERÍA

-Guía para no perderte la cita deportiva más glamurosa del verano, el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande

Concretamente el entorno de Los Pinos es el lugar de encuentro para pasar las soleadas jornadas mientras se disfruta del partido, además de contemplar los espectaculares atardeceres que jalonan el Río Guadiaro y todo el litoral de la Costa

del Sol. Y es que mientras los polistas disputan los partidos, los espectadores que acuden al village comercial pueden satisfacer sus necesidades con una amalgama de productos de primer nivel. Desde la cerveza oficial Heineken 0.0 que pueden tomar mientras leen la revista ¡HOLA! uno de los medios oficiales del torneo, sin olvidar las experiencias que en distintos ámbitos oferta El Corte Inglés o servicios inmobiliarios de primer nivel como los de Engel & Volkers. Además, otras posibilidades gastronómicas y de moda que podrán contemplar durante todo el mes de agosto y de las que daremos cumplida cuenta en ¡HOLA!.

Esta edición número 51 del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande que organiza Ayala apuesta por la sostenibilidad. Lo hace con el vehículo eléctrico de cuatro y dos ruedas respectivamente. Así, todos los espectadores que acudan a las canchas podrán contemplar las últimas novedades de Volvo y, previa reserva, ser protagonistas de un test drive del revolucionario modelo C40 Recharge 100% eléctrico. Asimismo, el club ha reservado un espacio para los que apuesten por las dos ruedas y la movilidad sostenible y su parque de motos que, por vez primera, está presente en Sotogrande.

VER GALERÍA

Un amplio cartel de servicios

Pero Ayala y el polo también están muy vinculados al desarrollo y la excelencia de la urbanización ubicada entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Así, hay lugares de referencia para los que quieran pernoctar en el entorno más privilegiado de España. El complejo So Sotogrande es el hotel oficial del torneo. Se trata de un resort de cinco estrellas, convertido en un cortijo andaluz revolucionario. De hecho, en ¡HOLA! hay un extenso reportaje sobre las bondades de un lugar idílico. No lo es menos La Reserva de Sotogrande, otro de los emblemas que se asientan en el municipio de San Roque. Con su club The Beach, inaugurado en 2018, como referencia, es una de las propuestas innovadoras para todos los que quieran acercarse a conocer sus instalaciones. Una playa artificial, zona de food trucks, piscinas para adultos y niños, además de un restaurante de primer nivel, componen una atractiva oferta que se complementa con la espectacular casa club, donde la comida internacional es de máxima calidad, el campo de golf o las pistas de tenis y pádel.

VER GALERÍA

Del 18 al 20 de agosto el Aramco Team Series, con algunas de las golfistas profesionales más destacadas del mundo, se celebrará en el recorrido diseñado por Cabell B. Robinson. Sotogrande y su entorno están viviendo ya un verano intenso. Tras la pandemia la normalidad se recupera en un lugar en el que es imposible aburrirse. Lo mejor es que conozcan las excelencias de una tarde de polo y todo lo que conlleva el post-partido. Además del deporte de la bocha, también se pueden practicar otros como el golf, la vela, o pasear por el mercado de Levante. En definitiva, toda una panoplia de servicios para que los que ya lo conocen repitan y los que no, satisfagan su curiosidad. Como cada verano tampoco faltarán rostros conocidos, algunos habituales ya, y otros que se van sumando, pero el encanto de este rincón es, precisamente, su discreción. Lo iremos contando en ¡HOLA! durante todo el torneo de polo que está ya a punto.