María Fernández-Rubíes posa espectacular en biquini embarazada de su segundo hijo

Como tantas influencers y celebrities, María Fernández-Rubíes se encuentra descansando en la isla bonita, donde ha ido a celebrar la despedida de soltera de una amiga. "Ibiza es siempre bien", escribía junto a una fotografía que ha atraído todas las miradas y, por supuesto, los likes. Se trata del primer posado después de anunciar que está esperando su segundo hijo hace tan solo dos días. María aparece espectacular de perfil con un biquini de cuadros rosa y un sombrero de paja mientras mira al mar con las manos en las lumbares en una postura premamá muy característica.

No se puede decir que ya luzca curvas premamá, porque aún presenta la misma figura estilizada de siempre, aunque algún ojo más agudo podría percibir ya una incipiente tripita, quizás acentuada por la propia postura. En cualquier caso, sus seguidores y amigos coinciden en que está guapísima y aprovechan para enviarle todo su cariño en esta nueva etapa que comienza junto a su marido Manu Losada, con el que se casó el 24 de febrero de 2018 en Madrid, en una romántica ceremonia. Dos años más tarde del 'sí, quiero', la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Nico.

Unos meses después de convertirse en mamá, María abría las puertas de su casa a ¡HOLA! y contaba cómo estaba llevando la maternidad. "La experiencia de ser madre está siendo maravillosa, superando cualquier expectativa", decía la influencer, que no podía apartar los ojos de su bebé. Sin embargo, no fue todo un camino de rosas porque los inicios fueron duros: Nicolás sufre de ERGE silencioso/oculto (enfermedad por reflujo gastroesofágico) y hasta que le diagnosticaron los pasaron "bastante mal" en la familia. "Han sido tres largos meses de verle sufrir sin saber por qué, muchos pediatras, muchos tratamientos que no conseguían que mejorase… No ha sido hasta hace muy poco cuando me he dado cuenta, al hablar de mi experiencia en alto, de lo mal que lo he pasado", se sinceraba con la revista.

Superadas las dificultades, María admitía a ¡HOLA! que estaba dispuesta a tener otro bebé porque el pequeño Nico ya duerme con facilidad y sus rutinas se habían establecido. "La gente me pregunta: '¿Para cuándo el siguiente?' Y yo respondo: 'Mira, a partir de ahora, cuando venga', pero es que, hasta este momento, yo pensaba en cómo iba a tener otro hijo si no me daba la vida", desvelaba. Finalmente la fortuna ha sonreído a la pareja, y la influencer aprovechaba su viaje a Ibiza para anunciar la feliz noticia. Si en su primer embarazo, prácticamente coincidió con su amiga María Pombo, en esta ocasión, es su hermana Marta la que está también esperando un hijo, por lo que está claro que lo que no les va a faltar a sus pequeños son amigos.