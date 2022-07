Pasión y miradas que lo dicen todo: el verano de Tamara Gorro y Ezequiel Garay tras la reconciliación

Loading the player...

El pasado mes de enero, Tamara Gorro y Ezequiel Garay decidían tomar caminos diferentes y separarse, sin embargo, cinco meses después, elegían volver a darse una segunda oportunidad: "Si no sale bien, no pasa nada porque la vida sigue", eran las palabras que utilizaba la colaboradora de televisión para ¡HOLA! cuando anunciaba su reconciliación con el exfutbolista del Valencia C.F. Ahora el matrimonio ha puesto rumbo a la isla de Ibiza para pasar sus vacaciones en compañía de unos amigos y a tenor de las imágenes que podrás ver a continuación, todo apunta a que 'segundas partes, siempre fueron buenas'...¿Quieres ver cómo se lo están pasando Tamara Gorro y Ezequiel Garay en ibiza? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

