Elsa Pataky sube aún más la temperatura con su último posado en bikini

Son días de intenso calor, pero Elsa Pataky ha logrado subir aún más la temperatura con su nuevo posado en bikini. La esposa del mismisimo Thor y madre de tres hijos ha compartido esta instantánea con la que ha conquistado a sus seguidores. "Summer Vibes ¡¡Sensaciones de verano!!", dice la actriz española con una foto en la que aparece mirando al horizonte con un bikini de flores de la firma australiana de ropa reciclada y orgánica Spell Designs y una flor adornando su rostro.

Emojis de fuego le contestan sus fans que una vez más se han rendido a los encantos de la esposa de Chris Hemsworth. "Un cuerpo muy sexy", "la mujer más guapa que he visto", "increíblemente bella", "mira que eres guapa" son algunos de los cientos de comentarios que alaban su belleza. Elsa sabe cómo cuidarse para lucir cuerpazo y además de tener tres libros en los que revela su método de entrenamiento y nutrición, la estrella, de 45 años, acaba de lanzar una frma cosmética natural, Purely Byron.

El resultado de su tonificada figura es fruto también de su último proyecto en el cine, Interceptor, un thriller de acción en el que da vida a una teniente del ejército, un papel para el que entrenó durísimo y contó la ayuda de su marido. Fueron casi seis meses de entrenamiento sin descanso en el que la actriz tuvo que prepararse a fondo con rutinas muy intensas que potenciaran su fuerza pero también su agilidad.

"Quería crear músculo y empezar a trabajar. Por supuesto, Chris estuvo conmigo porque sabe y lo ha hecho antes, así que tenía muchos consejos para mí", reveló la intérprete, sobre su marido que es productor del filme y fue quien la animó a que a volver al trabajo. "Me dijo lo difícil que debe haber sido dejar de lado mi carrera, en cierto modo, para estar con los niños". Y del mismo modo "me ha gustado demostrar a mis hijos que su mamá, que va al cole a recogerlos todos los días y es ama de casa, también puede salvar al mundo y ser una superheroína, que no lo sea solo su padre", contaba en una entrevista con ¡HOLA!

La actriz y sus hijos asistieron recientemente al estreno en Sidney de la última película de Chris Hemsworth, Thor: amor y trueno. India, la hija mayor del matrimonio, de diez años, ha hecho su debut en el filme junto a su padre con un pequeño papel de superheroína. La joven artista estuvo en el estreno, pero prefirió quedarse detrás de las cámaras, mientras sus hermanos mellizos, Tristan y Sasha, de ocho años, posaban con sus padres en la alfombra roja. Ambos tienen personalidad y un estilo muy diferente. "Sasha es más tranquilo y cariñoso (...) Tristan es muy bruto e independiente y compite más con India", dijo Elsa Pataky en una ocasión, pero de lo que no hay duda es que ambos son unos maestros en el arte de posar.