Cindy Prado, la explosiva modelo con la que relacionan a Sebastián Yatra

Los fans de Sebastián Yatra llevan varios días totalmente enloquecidos al saber que el cantante colombiano podría estar de nuevo enamorado. Aunque por el momento no ha habido confirmación oficial, las redes se han encargado de investigar a la que dicen que es la mujer que le ha robado el corazón. ¿Y quién es ella? Se trata de Cindy Prado, una modelo norteamericana de 30 años que es experta en subir la temperatura de las redes con las fotos tan sugerentes que publica.

Los rumores comenzaron hace unas semanas, cuando se les vio juntos en un concierto de Carlos Vives. "Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí pero no me confirmó ni me desmintió el romance", dijo Estefanía Berardi, colaboradora del programa de televisión argentino Mañanísima. "Esta storie la subió ella y nadie se dio cuenta pero salieron juntos de la mano. Y en la otra imagen están juntos en el concierto de Carlos Vives", dijo mostrando la imagen que ha hecho saltar todas las alarmas.

Lo cierto es que en estos días ninguno de los dos ha publicado más 'pistas' en sus redes. De hecho, Cindy ha estado unos días de vacaciones en la costa amalfitana y ahora ha vuelto a su casa de Miami, mientras que Yatra no ha estado muy activo esta semana y publicó el 9 de julio varias imágenes de su viaje a Santander.

Cindy se considera una amante del vino y la pasta y vive a caballo entre Miami y Los Ángeles. Actualmente trabaja con la agencia Elite Model Management y ha realizado varias campañas, además de que ha aparecido en algunas producciones de Telemundo. Con unas medidas de infarto y una larga melena rubia, la modelo estadounidense tiene más de 2,6 millones de seguidores con los que comparte su día a día.

Los últimos eventos públicos a los que ha acudido han sido el estreno de la película Elvis en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo, el festival de Coachella en abril, el evento de la Super Bowl de Sports Illustrated y una fiesta previa a los Oscar que se celebró en Beverly Hills (California).

Su gran pasión

Viendo sus publicaciones, queda claro que a Cindy le encanta presumir de figura, especialmente en bikini y ropa interior. Le apasiona la moda y el mundo de la belleza, además del deporte, porque llevar una vida saludable es clave para ella. De hecho, eso es lo que la llevó a crear el pasado verano el 'Prado Program', que tiene un único objetivo: "ayudar a las mujeres a enamorarse de sus cuerpos". Se trata de un programa de entrenamiento que construye "bases mentales sólidas para garantizar que los resultados duren a largo plazo". "Este no es otro programa de influencers combinado con videos de ejercicios aleatorios", dice Cindy, que para elaborar este programa ha contado con la ayuda del preparador físico de renombre mundial, Luis Buron.

