La declaración de amor de Barei a su nuevo novio

El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Barei. Desde hace algunos meses, la intérprete de Say Yay! está feliz al lado de su nuevo novio, con el que está viviendo una etapa muy bonita. Tras separarse del padre de sus hijos, la que fuera representante española en el Festival de Eurovisión en 2016, ha recuperado la ilusión y el 'culpable' tiene nombre y apellidos. Se trata de David Hernando Redruello, con el que Barei ya ha compartido varias imágenes.

En todas ellas aparecen de lo más cómplices y enamorados, demostrando que están muy felices juntos. Esta semana han celebrado una fecha muy señalada y, para felicitar a su chico, la cantante madrileña no ha dudado en dedicarle unas románticas palabras. "No pretendo que sea fácil... sólo que sea contigo ¡Felicidades @d13mere y gracias por volver! Nunca creí en eso de que tu pareja pudiera ser tu mejor amigo pero… existe, es real", ha escrito en sus redes junto a un vídeo en el que aparecen abrazados y muy cariñosos. "Te quiero, no tengo mucho más que decir... ¡Gracias por volver!", le ha respondido David, a lo que Barei ha contestado: "Dices tanto sin decir nada".

Barei, que en realidad se llama Bárbara Reyzábal González-Aller, publicó su primera foto con David el 24 de marzo, unos días antes de celebrar su 40º cumpleaños. "Abriendo boca para esos 40 que están a puntito de llegar y ya he empezado a celebrar junto al mejor regalo @d13mere. La cena en @pilarakaneya fue espectacular pero me quedo con tu manera de mirar... me todo el tiempo", dijo la artista demostrando lo enamorada que está de su chico.

Además de disfrutar de su amor en pareja, también han acudido juntos a otras muchas celebraciones, como la boda de la familia de Barei a la que acudieron el pasado mes de junio. "Días que quedarán en mi memoria #familia #celebrandolavida con @d13mere", escribió la artista.

Una nueva etapa

La intérprete de Las chicas buenas o Bitter cold vuelve a tener el corazón ocupado después de poner punto y final a su relación con el compositor Rubén Villanueva. Estuvieron más de 13 años juntos y fruto de su amor nacieron sus hijos, los mellizos India y León, que en diciembre cumplirán cuatro años. La cantante anunció su ruptura en febrero de 2022 con este mensaje: "Hace unos meses que Rubén y yo decidimos poner fin a nuestra relación de pareja. Una decisión tomada desde el respeto, el amor y, sobre todo, la consciencia de que era lo mejor para ambos, para los peques y, en consecuencia, para toda la familia. Queríamos ser nosotros quien lo comunicara y os pedimos el mismo amor y respeto que ambos hemos puesto en el proceso", publicó en su cuenta oficial.

Sus hijos son, sin duda, el motivo por el que se levanta cada día con una sonrisa y así lo demuestra con las fotos y vídeos tan simpáticos que comparte en sus redes. "Sus miradas... todo lo curan", "La felicidad es esto" o "Mi mayor sueño se cumplió... y se multiplicó por dos. ¡Gracias vida!", son algunos de los mensajes que suele dedicar a India y León.