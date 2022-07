Raquel Revuelta, orgullosa de su hijo Nicolás, de 20 años, ¡que levanta pasiones!

Raquel Revuelta ha confesado en muchas ocasiones que tiene sentimientos encontrados al ver cómo se van haciendo mayores sus hijos. La modelo, empresaria y presentadora sevillana, que está a punto de cumplir 55 años, se siente muy feliz de poder acompañarles en cada paso que dan y ser testigo de sus logros en sus respectivas carreras. Esta semana le ha tocado el turno a su hijo pequeño, Nicolás, con el que ha vivido un día muy importante. "Más orgullosa casi imposible... ¡enhorabuena!", ha publicado en sus redes junto a estas fotos.

Raquel, que lució una camisa azul, vaqueros anchos y sandalias de tiras negras a juego con su cinturón, posó así de sonriente junto a su hijo, que llevaba la banda de color verde lima que otorga la DXT Formación Deportiva de Sevilla a sus alumnos graduados. Además, también estaba presente la abuela de Nicolás, Amalia, a la que vimos también muy feliz.

Las reacciones no se han hecho esperar. Solo hay que ver estas imágenes para darse cuenta de que ha cambiado mucho y a sus 20 años (cumplirá 21 el 25 de julio), se ha convertido en un joven muy atractivo que ha causado sensación entre los seguidores de su madre. "¡Pero qué guapo es!", "¡Qué bellezón!", "Enhorabuena por él y por ti", "¿Ese es tu hijo? La última vez que le vi era un chiquillo", "Guapísimo, tiene mezcla, del padre y la madre", "¡Qué mayor está!" o "Menudo tiarrón", han comentado. Además, en este día tan señalado, la empresaria ha recibido también muchos mensajes de amigas y compañeras, como Lourdes Montes: "Enhorabuena" y Rosa Benito: "¡Bellísimo! Qué cara más guapa", además de Teresa Baca y Raquel Rodríguez.

Su mayor orgullo

"Sé que no te gusta nada que te muestre por estos lares, pero es una ocasión especial para ti y, desde luego, para mí también. Llevo 18 años siendo tu madre, disfrutando de ti ¡¡y sintiéndome cada año más orgullosa!! Felicidades, hijo mío. Eres maravillosamente especial. ¡Te quiero!". Este fue el mensaje con el que Raquel Revuelta felicitó a Nicolás al llegar a la mayoría de edad. Como bien dice ella, no suele dejarse ver mucho por el mundo virtual y podría decirse que es el más desconocido de los tres hijos que la presentadora sevillana tuvo con Miguel Ángel Jiménez, que falleció repentinamente a los 55 años tras no superar una intervención de corazón.

Eso sí, alguna vez le hemos visto demostrando sus dotes artísticas junto a su hermana Claudia, que ha participado en varios programas de televisión. Fue hace dos años cuando les vimos interpretando la canción All of me, de John Legend. Él al piano y ella cantando, protagonizaron un vídeo que consiguió emocionar a su madre. "Mis niños, ¿puede ser un regalito de estos cada día?", dijo.