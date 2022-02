Claudia, hija de Raquel Revuelta, recuerda a su padre dos años después de su muerte

13 de febrero de 2020. Ese fue el día en el que la vida de Claudia cambió para siempre. Su padre, el empresario andaluz Miguel Ángel Jiménez falleció a los 55 años al no poder superar una operación en la que le iban a implantar una válvula cardíaca. La vida le dio un duro e inesperado revés al separarle de ella tan pronto, pero su recuerdo sigue estando muy presente en su día a día. Coincidiendo con esta fecha tan señalada, Claudia Jiménez Revuelta, que prefiere ser conocida artísticamente como Claudia Ula, ha dedicado una preciosa carta al "mejor padre del mundo mundial" en la que escribe que lleva "dos años mandando todos mis besos al cielo".

"No me he pasado por aquí desde hace unos días, y quizás no tendría que escribir esto, ni siquiera sé aún si me gusta hacerlo, pero me sirve de terapia. Escribir siempre me ha resultado más fácil que hablar. Y puede que alguien se sienta identificado y le alivie saber que además de las vidas perfectas que mostramos por estos lares, también son vidas imperfectas, humanas", comienza diciendo Claudia, de 25 años. La hija de Raquel Revuelta confiesa que todos los días recuerda "cosas bonitas" que hacía su padre.

"Recuerdo cómo íbamos adaptándonos, aceptándonos y acercándonos el uno al otro a medida que iba pasando el tiempo. Las charlas diarias, las llamadas de teléfono de tres minutos en los trayectos. Recuerdo cómo me calmaba tu voz y, a la vez, lo nerviosa que me ponía cuando eras duro conmigo, porque lo necesitaba. Lo que me has enseñado, para que no sufriese en la vida, para que no intentase comprenderla tanto, sino vivirla y ya. Recuerdo cómo quería gustarte, cómo quería que me mirases con la admiración con la que yo te miraba a ti".

La joven asegura que "todos todos los días revivo esas cosas bonitas, y recuerdo alguna nueva", pero reconoce que estos días, cuando se cumplen dos años de su fallecimiento, no ha podido evitar acordarse de ese fatídico día, el 13/02/20. "De las sensaciones de esa mañana. De preguntarte mil veces el riesgo que tenía esa operación y relajarme otras mil veces con tu respuesta de 'sólo un 2%'. De la despedida, y verte entrando tranquilo a primera vista. De las horas de espera interminables y de todo lo demás que... Doy gracias porque en estos dos años los buenos recuerdos han tapiado el recuerdo de 'ese' día". Claudia termina su emotiva carta dedicada a su padre asegurando que no sabe "qué fenómeno será", pero con el tiempo "voy entendiéndote más, conociéndote más y queriéndote mucho mucho más, aunque no estés".

Su gran pasión

Aunque ha estado trabajando para una importante cadena hotelera y ayuda a su madre con su firma de ropa flamenca y joyas, la joven, su verdadera pasión es la música. Claudia tiene mucho talento y no ha dejado de formarse para, en un futuro, poder cumplir su sueño de dedicarse a lo que más le gusta. En estos años ha participado en programas como La Voz o Top Star, y más recientemente en Tierra de talento, el programa presentado por Manu Sánchez que se emite en Canal Sur, donde interpretó el tema o te pude retener de Vanesa Martín. "¡Esto no ha hecho más que empezar! A seguir formándome, mejorando y disdrutando… ¡una experiencia más!", dijo emocionada tras bajarse del escenario. Como siempre, su madre se mostró muy orgullosa: "¡¡Qué bonito lo has hecho!!! Seguro que le habrá encantado a @vanesamartin_".

En una entrevista que condeció a ¡HOLA! en 2020, Claudia nos contaba que ha estudiado Derecho y Administración de Empresas bilingüe, "aunque siempre he querido cantar o ser actriz. También he trabajado como modelo". Respecto al por qué de su nombre, la joven nos explicó que es su segundo nombre. "Me lo puso mi padre porque mi madre había elegido Claudia y él quería ponerme uno especial. Ula es africano y significa 'viento sobre las llanuras del Serengueti'. Desde que empecé a cantar, decidí que me anunciasen solo como Claudia Ula, en vez de Claudia Jiménez Revuelta, pues, aunque estoy muy orgullosa de mi madre y de dónde vengo, no quería que el ser 'hija de' afectase a mi carrera musical. Además, todos mis amigos me llaman Ula", confesó-

