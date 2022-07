La familia Preysler se da cita en Sotogrande para la gran boda de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández

Álvaro Castillejo, hijo de la recordada Beatriz Preysler, y su novia, la periodista Cristina Fernández se ha dado el 'sí, quiero' un año después de la previsto, pero la espera ha merecido la pena. Querían la boda que siempre habían soñado y, ya sin las restricciones de la pandemia, lo han conseguido. La pareja se ha casado en la iglesia de Nuestra Merced de Sotogrande (Cádiz) junto a sus familiares y amigos, un lugar con mucho significado para ellos. Para el sobrino de Isabel Preysler, que es hijo del jugador de polo Luis Castillejo Cacho, es el lugar en el que lleva veraneando toda la vida. Para Cristina también es un sitio especial y su padre vive cerca, en Marbella.

"Es la madre que me queda aquí", con estas cariñosas palabras se refería Álvaro a su tía Isabel, que ha ejercido de perfecta madrina acompañando a su sobrino al altar. Con un vestido azul claro de escote bardot, entraba orgulloso con su sobrino, como después de su pareja Mario Vargas Llosa que hacía su entrada poco antes junto a la madre de la novia. En un día tan feliz, el novio no deja de tener a su madre en el recuerdo, tristemente fallecida en 2011, tal y como adelantaba en una entrevista en ¡HOLA!: "Me acordaré mucho de ella y también de mi abuela, Beba, y de la de Cristina, que falleció durante la pandemia. Nuestra boda es un motivo de alegría, porque lo hemos pasado muy mal todos durante estos dos últimos años”. La novia llegaba del brazo de su padre minutos después del novio, deslumbrante con un romántico vestido de Pronovias confeccionado con brocado marfil y con una larga cola y un velo que lucía sobre un semirrecogido.

Si Isabel Preysler ha tenido un papel excepcional en la boda, a Tamara Falcó también le ha reservado una función especial. La relación entre los primos siempre ha sido muy estrecha, por lo que ha sido uno de los testigos del enlace. La marquesa de Griñón ha ido acompañada de su pareja Iñigo Onieva, que asiste a la primera gran fiesta familiar de los Preysler después de la fiesta de compromiso a la que ya acudieron juntos. No han faltado también Ana Boyer, acompañada de su marido Fernando Verdasco y Julio Iglesias Jr.

Lo cierto es que Álvaro está muy unido a todos sus primos. Gracias a Tamara se empezó a interesar por la gastronomía, sector del que ha hecho su profesión ya que ha abierto un negocio de comida japonesa a domicilio. También tiene una gran conexión con Julio Iglesias Jr, hasta el punto de que considera que es su alma gemela y dice identificarse mucho con el artista. Cristina Fernández, que actualmente trabaja para el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular, se une a una familia muy cohesionada en la que seguro que congenia a la perfección con todos con las que ya ha tenido la oportunidad de vivir muchos momentos.