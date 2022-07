Abuelo por séptima vez Bertín Osborne se derrite al hablar de su nueva nieta, Micaela: 'Es guapísima' 'Es monísima, no sabes que cosa tan guapa. Es rubita, con ojos claros', dice el presentador sobre la hija recién nacida de Claudia Osborne y José Entrecanales

Bertín Osborne ha sido abuelo por séptima vez. El presentador y artista ya conoce a su nueva nieta, Micaela, hija de Claudia Osborne y José Entrecanales, y no puede evitar que se le caiga la baba al hablar de ella. "Es monísima, no sabes que cosa tan guapa. Es rubita, con ojos claros, guapísima. Una monada de niña", señalaba emocionado tras su reciente visita después de que madre e hija abandonaran el hospital rumbo a casa. "He estado estar tarde con ellas, muy bien", afirmaba a la agencia Europa Press.

Tanto él como su exmujer, Fabiola Martínez, fueron los primeros en acudir al hospital para conocer al bebé y felicitar a los nuevos papás. Fabiola sigue manteniendo una extraordinaria relación tanto con las hijas de Bertín como con el presentador, "Sí, acabo de estar con ella ahora. Ella es fantástica, no puede ser mejor", elogiaba a la mujer con la que compartió veinte felices años de su vida y tiene dos hijos en común, Kike y Carlos.

La llegada de Micaela ha sido una gran noticia para toda la familia y reconoce lo bien que se adaptado su hija pequeña a la maternidad. "Claudia está desconocida. De madraza. Todo muy bonito", asegura el padre de cinco hijos. "En casa estamos muy acostumbrados, son como conejas, estamos subiendo la media", bromeaba el artista, que saldrá de gira este verano con el tour 40 años son pocos.

El próximo 9 de julio actuará en el Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal de El Espinar (Segovia), luego seguirán varios conciertos en Las Palmas, en Alicante y no faltará a los conciertos del Starlite en Marbella, donde actuará junto a El Puma. Unas actuaciones que compaginará con días de disfrute en familia con sus hijos. "Kike se viene el domingo a casa, yo tengo un montón de conciertos, voy y vengo, yo acabo siempre en Sevilla", admite el presentador de Mi casa es la tuya y El show de Bertín.

Claudia Osborne y José Entrecanales dieron la bienvenida a su primera hija el pasado 30 de junio, una fecha que ha descrito la feliz mamá como "el día que me cambió la vida". "El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás". Días antes de dar a luz, la escritora y coach revelaba como de increíble es el momento en el que descubres que la maternidad es una lección de humildad.

Claudia era la única de las tres hijas de Bertín Osborne y Sandra Domecq que hasta entonces no había sido madre -sus hermanas Eugenia y Alejandra, separadas ambas de sus maridos, tuvieron tres hijos cada una en sus matrimonios-, y señalaba que Micaela es "la niña más deseada del mundo entero". Claudia, que se casó con el empresario en Jerez el pasado mes de octubre después de dos años de discreta relación, le hacía una promesa a la niña nacida de esa feliz unión: "Te prometo que trabajaremos sin descanso para ir superándonos como padres y poder darte lo que necesitas".