Rafa Nadal toma su decisión más difícil: se retira de Wimbledon

Rafa Nadal ha tenido que tomar una de las decisiones más difíciles. El tenista balear, que tanto sufrió para ganar el partido de cuartos de final de Wimbledon contra Taylor Fritz, ha decidido retirarse del torneo y no disputar la semifinal ante Nick Kyrgios prevista para este viernes 8 de julio. Una lesión abdominal -sufre una rotura en la zona que le impide estar a su máximo nivel- es la culpable de que hay tenido que decir adiós a la competición antes de tiempo. "Lo pensé durante todo el día. No tiene sentido seguir compitiendo así. Es algo muy duro para mí. Estoy muy triste" aseguró el tenista en un encuentro con la prensa. Sufrió en su último partido, en el que incluso tuvo que retirarse unos minutos para ver al médico y en el que su padre y su hermana, al ver sus gestos de dolor, le hacían gestos desde la grada para que se marchara. El deportista aguantó y dio una nueva lección de fuerza y talento.

Rafa Nadal vuelve a la competición tras conocerse que va a ser padre por primera vez

Primeras palabras de Rafa Nadal tras anunciar ¡HOLA! su próxima paternidad

VER GALERÍA

"No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso aguanté. Encontré la manera de acabar y estoy orgulloso de ello, pero una vez finalizado, pensé en la decisión a tomar, y esta es la mejor para mí y para mi futuro" aseguró. Estará unas dos semanas alejado de las pistas para recuperarse, un tiempo que sería mayor si decidiera continuar peleando por el título. "Lo hice porque creo que así no puedo ganar partidos. La lesión solo podía empeorar. No puedo arriesgar más y estar dos o tres meses fuera" confesó el balear. Una cuestión que lamenta pues considera que estaba haciendo un buen papel en el torneo y que podría haber superado la semifinal.

VER GALERÍA

Reiteró que su salud está por encima de cualquier competición y que va a tratar de cuidarse para seguir al cien por cien en las pistas. "No voy a ir en contra de mi felicidad ni contra mí mismo. No quiero asumir ese riesgo. Sé que me estoy retirando de uno de los torneos más importantes del mundo, y me duele, porque tenía opciones reales y estaba en semifinales y con buenas sensaciones, pero no se puede luchar contra esto. Así han venido las cosas y en la vida hay que aceptarlo" apuntó. Wimbledon era el primer torneo que disputaba Rafa tras confirmar la revista ¡HOLA! que espera su primer hijo junto a Mery Perelló, quien viajó a Reino Unido para apoyarle. La esposa del tenista, presumiendo de silueta premamá con una camiseta gris, estuvo muy pendiente del encuentro contra Taylor Fitiz, al que el tenista venció a pesar de los contratiempos.

"Si todo va bien, voy a ser padre" explicaba el mallorquín hace algunas semanas, aclarando muy discreto que no acostumbra a hablar de su vida personal porque "ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo nos gusta tener un perfil bajo en lo personal". Lo que sí puntualizaba el deportista es que no espera que su carrera deportiva se vea afectada por este cambio en su vida personal: "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional".

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Rafa Nadal, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!