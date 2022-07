Amaia Salamanca nos cuenta cómo gestionó su éxito a los veinte años y el parón profesional tras ser madre

Amaia Salamanca está imparable. La actriz de Bienvenidos al Edén y Fuga de cerebros tiene numerosos proyectos pendientes de estreno pero ya se prepara para disfrutar de las vacaciones de verano. "Justo he acabado de rodar y estoy loca por unas vacaciones. Me apetece mucho retomar la vida familiar porque he estado tres meses con mucho viaje e intensamente rodando", ha explicado en la presentación de la nueva línea de gafas de sol de Sunglass Hut, de la que es imagen un año más. Lleva dieciséis años en el mundo de la interpretación, profesión que compagina con la ardua tarea de la maternidad y la protagonista de Gran hotel no ha dudado en hablar sobre el lado menos glamouroso del éxito.

Salto a la fama en el año 2006 con la serie juvenil SMS pero su gran éxito vino de la mano de Sin tetas no hay paraíso, que se estrenó en 2008 y protagonizó con Miguel Ángel Silvestre, marcando un antes y un después en las series de televisión. Amaia Salamanca ha contado ahora cómo gestionó esta popularidad tan inmediata con tan solo 22 años. "Cuando empecé con Sin tetas no hay paraíso, que hubo ese boom mediático, sí me vi un poco abrumada y sobrepasada con todo lo que se creaba a mi alrededor. Tuve un momento de ir al terapeuta y me vi ahí explicándole mi vida y lo que pasaba y yo misma escuchándome no me creía", ha afirmado. "Fue un momento raro, pero me recomendaron ir a terapia y fue así", añade. Además, tras pasar más de una década del estreno del fenómeno televisivo, Amaia Salamanca ha comparado su situación de entonces con la actual para los nuevos talentos. "En mi momento era solo nivel España, pero ahora a nivel mundial es una locura, ahora las nuevas generaciones como Élite o La Casa de papel es otro tipo de reconocimiento y es muy importante tener los pies en el suelo y gente que te ayude con esto", ha puntualizado.

Acaba de estrenar la serie Dos años y un día con Arturo Valls y, próximamente la veremos en dos nuevas películas, Por los pelos y La piel del tambor, sin embargo no siempre han sido buenos momentos para Amaia Salamanca. La actriz, de 36 años, ha hablado abiertamente de los cambios profesionales que ha vivido después ser madre. "Son rachas, yo estuve casi dos años sin trabajar y hay que saber asimilar cada etapa. Sientes como que cambias de generación, que el público se olvida de ti, el ser madre piensas que es una barrera, desde que he sido madre te dan personajes que han subido muchísimo la edad, desde los 33 me están dando personajes de 40 y te planteas muchas cosas", ha contado mientras repasaba sus dieciséis años delante de las cámaras.

Durante su trayectoria, Amaia Salamanca ha coincidido con grandes compañeros de reparto y ha tenido unas bonitas palabras para Concha Velasco, con la que coincidió en la serie Gran Hotel. "Se que ahora mismo está en una residencia y nos escribimos mensajes de vez en cuando muy cariñosos. Ella fue la que se puso en contacto conmigo inicialemente y muy bien, tengo muchas ganas de verla y hacerle una visita", ha explicado.

Amaia Salamanca es todo un referente en el mundo de la interpretación y la moda, pero además es madre de tres niños: Olivia, de ocho años, Nacho, de seis, y Mateo, de cinco, fruto de su relación con el reconocido empresario Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones, patrono de la Fundación del Teatro Real y ganador del premio Emprendedor del Año 2021. Una pareja de éxito tanto profesional como personalmente, eso sí, descartan pasar por el altar. "Al final casarse es un logro por todos los años que llevas juntos y es bueno celebrarlo pero antes no, es empezar por el final", ha asegurado la actriz. Sobre sus planes más inmediatos, Amaia nos ha contado que ahora le toca descansar y que necesita vacaciones con la familia. "Habrá que visitar a la familia en el norte y a la familia que tenemos en el sur, siempre además solemos parar en Marbella y desconectar un poco", ha concluído.