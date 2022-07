Hayden Panettiere, de 'Héroes', habla de su lucha contra las adicciones y la depresión posparto

Solo tiene 32 años, pero Hayden Panettiere tiene historias que muchos no se creerían. La actriz de Héroes comenzó su carrera cuando no era más que una niña, siendo la serie Sólo se vive una vez su primer gran proyecto cuando apenas había cumplido los 5 años. "No ha sido fácil y ha habido muchas subidas y bajadas", ha asegurado la intérprete en una entrevista con People, cuyo último proyecto fue la serie Nashville. "No me arrepiento ni siquiera de lo peor que me ha pasado, me siento increíblemente afortunada, como si tuviera una segunda oportunidad", ha insistido la artista, que tiene una hija de siete años llamada Kaya con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev. Sin embargo, los momentos más oscuros de su vida, tal y como ella misma ha compartido, fueron tan difíciles que se ha tenido que poner en manos de expertos para superar trauma, adicciones y una depresión posparto.

Según ha recordado Hayden Panettiere, tenía solo 15 años cuando alguien de su equipo le ofreció unas "pastillas de felicidad" antes de salir a la alfombra roja. "Eran para hacerme más animada durante las entrevistas", ha explicado la actriz. "No tenía ni idea de que esto no era apropiado ni que iba a abrirme la puerta a otras sustancias", ha insistido la intérprete al admitir que se ha tratado para superar su adicción al alcohol y a los opioides. Según ha contado, su única salvación fue que no podía llegar al trabajo en malas condiciones, pero en su tiempo libre cada vez perdía más el control: tenía 16 años cuando la ficharon para dar vida a una animadora con superpoderes en Héroes. En 2009 empezó a salir con Wladimir Klitschko y tuvieron una hija, fue durante su embarazo (a los 25) el único momento en el que dejó de beber, pero la depresión posparto que sufrió a posteriori empeoró su situación: "Mi vida era gris. Nunca he querido hacer daño a mi hija, pero no quería pasar tiempo con ella".

Mandó a su hija a vivir a Ucrania con su padre

Su relación con Wladimir Klitschko pasó algunos altibajos, rompieron en 2011 y se reconciliaron dos años después, se comprometieron pero nunca llegaron a casarse y en 2018 pusieron fin definitivamente a su relación. "Él no quería estar cerca mío. Ni siquiera yo quería estar conmigo misma pero hacía cualquier cosa para consumir los opioides y el alcohol que me hacían sentir bien durante un instante", ha compartido. En dos ocasiones entre 2015 y 2016 Hayden ingresó en un centro de rehabilitación para recuperarse de la depresión posparto y también de sus adicciones, de las que ha hablado ahora por primera vez. Tanto su embarazo como su batalla con la salud mental se incluyeron en la trama de Nashville, donde pudo abrir una ventana a su vida real a través de la ficción.

En su peor momento, cuando sus rutinas incluían beber nada más despertarse para lidiar con el síndrome de abstinencia, decidió mandar a su hija Kaya a vivir en Ucrania con su padre. "Fue lo más difícil que he hecho nunca, pero quería ser una buena madre y eso a veces significa dejarles marchar", ha explicado a la revista estadounidense. Su salud empeoró hasta el punto de que sufría de ictericia y los médicos le avisaron de que su hígado estaba dando los primeros signos de que algo estaba fallando. Aunque la rehabilitación le dio "las herramientas" para lidiar con su situación, Hayden asegura que no ha sido hasta recientemente que ha podido volver a tomar el control de su propia vida. Afortunadamente, la niña está a salvo y pudo marcharse del país, que está actualmente en guerra.

Víctima de la violencia de género

Tras su ruptura, Hayden Panettiere comenzó una relación con Brian Hickerson, con quien ha vivido varios enfrentamientos. De hecho, el agente inmobiliario fue detenido y acusado de violencia doméstica contra la actriz en 2020, por lo que ingresó en prisión durante 13 días. En ese momento, la protagonista de Scream se confesó como víctima de una relación abusiva, sin embargo, en marzo de este mismo año se les ha visto juntos de nuevo y se volvieron a ver involucrados en una pelea, aunque esta vez con terceras personas. Actualmente, la intérprete ha asegurado que está soltera y centrada en su salud mental, aunque tiene palabras de compasión para su expareja, con el que estuvo durante cuatro años. "Creo que Brian ha cumplido y estaba dispuesto a pedir ayuda. Pienso en las cosas que he hecho en mi vida por la que la gente me ha perdonado, en rehabilitación he aprendido que es muy importante perdonar, te da mucha paz", ha desvelado.

