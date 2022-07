Noah, la hermana pequeña de Miley Cyrus, de 22 años, se sincera sobre sus adicciones: 'Estaba ida'

Ha seguido los pasos de su hermana en la música, pero tampoco le ha resultado fácil afrontar el éxito siendo apenas una adolescente. Noah Cyrus, de 22 años y hermana de Miley, ha reconocido que cuando cumplió los 18 comenzó a abusar de las pastillas. "Mi novio en aquellos momentos, cuando tenía 18 años fue la primera persona que me dio Xanax (es una medicación indicada para el tratamiento de la ansiedad), y se convirtió en una manera de crear un vínculo entre nosotros. Creo que quería encajar con él. Quería ser lo que él quería y lo que pensaba que era guay, lo que pensaba que hacía todo el mundo" ha contado en declaraciones a la revista Rolling Stone. Se dio cuenta de que había tocado fondo y se había convertido en adicta cuando estaba todo el día adormilada recuerda, explicando que no era capaz de mantener los ojos abiertos durante una entrevista porque "estaba ida". "Era una etapa muy oscura" aseguró.

Miley Cyrus se sincera sobre su matrimonio con Liam Hemsworth: 'Fue un completo desastre'

Miley Cyrus emociona a los fans de 'Hannah Montana' con una carta por el 15 aniversario de la serie

VER GALERÍA

Fueron unos momentos complicados y reconoce que cuando comenzó la pandemia se agravó su dependencia. Hay cosas de las que arrepiente de aquella etapa, como cuando tras el fallecimiento de su abuela en 2020 se dio cuenta de que no era capaz de apoyar a su madre Tish. "Estaba allí físicamente, pero emocionalmente, no estaba allí. No podría ser" apunta. Se dio cuenta entonces de que tenía que poner punto y final a esta situación así que se puso a ello. Logró salir adelante gracias a la terapia y el apoyo de su familia. "Me levantaba por las mañanas y ya era capaz de mirarme en un espejo y continuar con mi día sin odiarme. Era capaz de reconfortarme y nutrirme"

Reconoce Noah que el ser miembro de una familia tan conocida como la suya le pasó factura. "Pasé un momento difícil con la gente que se me acercaba y me decía: ¿Eres la hermana pequeña de Miley Cyrus? o ¿Eres la hermana pequeña de Hannah Montana?. Eso no me gustó y me despojó de mi propia identidad durante mucho tiempo" asegura. La razón por la que ahora se ha sincerado es porque quería compartir esta parte de su vida con sus seguidores, por si les ayuda a afrontar sus propios problemas. "No estoy tratando de ser, como un portavoz de la recuperación o algo por el estilo. Yo misma lo estoy afrontando y averiguando cómo hacerlo" explicó. El próximo mes de septiembre se estrena el nuevo trabajo de Cyrus, The hardest part, inspirado en parte por este proceso de superación en el que ha estado volcada.

VER GALERÍA

La hermana pequeña de Miley Cyrus comenzó su carrera musical cuando era una adolescente de 16 años, siguiendo así los pasos de la conocida artista que triunfó como estrella infantil con la serie Hannah Montana. El éxito tan temprano también llevó a Miley a atravesar momentos delicados debido a diversas adicciones, como ella misma ha comentado con sinceridad en numerosas ocasiones. El alcohol y las pastillas fueron "los demonios" contra los que luchó la intérprete de Wrecking Ball, reconociendo que en el período de confinamiento al que obligó la pandemia de coronavirus no fue nada fácil para ella. "Como le ha pasado a mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí" declaró hace unos meses. Añadió entonces que es algo que no quiere esconder y que tiene que aceptar. "Nunca diría que he permanecido sobria si no es verdad, he aceptado que ocurrió" dijo.

Noah tiene ahora 22 años y es la menor de los hermanos de Miley (en total son cinco). Comenzó a labrarse su carrera como actriz desde muy joven con varios papeles en televisión, además de alguna aparición en cine. Ha participado por ejemplo en la serie de su hermana Hannah Montana y en la película que se hizo basada en la historia, Hannah Montana. The Movie, además de en el título Mostly Ghostly. Ha actuado en varios anuncios de televisión y en el vídeo musical de su padre Billy Ray Cyrus, titulado Face of God. Su primer sencillo como cantante se estrenó en 2016 con el título de Make Me (Cry).