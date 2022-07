La explosión de felicidad de Amelia Bono en su fiesta de su cumpleaños junto a su marido, Manuel Martos

Loading the player...

Amelia Bono cumple 41 años el próximo 6 de julio. Pero este fin de semana, su familia y amigos le organizaban una megafiesta. "No puedo estar más feliz!!!!!! Mi fiesta de ayer de cumpleaños. Gracias a todos mis amigos y familia!!! Soy una afortunada!!!", escribía este domingo la hija de José Bono. Una celebración muy especial a la que no podía faltar su marido, Manuel Martos, con el que se acaba de reconciliar. Una noticia que avanzaba en exclusiva la revista ¡HOLA! hace diez días. La fiesta estuvo cargada de emoción y muchas sorpresas. Uno de los momentos más destacados se producía cuando Manuel aparecía con la tarta de la cumpleaños ante la explosión de alegría de Amelia. Ambos se fundían en un enorme abrazo y se ponían a bailan desenfrenadamente. Otra de los grandes escenas de la noche fue la aparición (sorpresa) de toda la familia de la empresaria: su padre, José Bono, su madre, Ana Rodríguez, y sus hermanos. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

