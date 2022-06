Julen de la Guerra, derrumbado, explica el motivo de su ruptura con Sandra Pica

Después de que Sandra Pica confirmara la ruptura con Julen de la Guerra, el que fuera su pareja ha decidido dar su versión sobre lo ocurrido. "Hay que ser claro y valiente y ella no me lo ha mostrado este último mes. Ella quería estar conmigo y lo que dice que había estado pensando en separarse desde hacía un mes es mentira. La distancia es muy complicada, pero ella siempre me ha dicho las ganas que tenía de verme", ha dicho el influencer en Mtmad, añadiendo que él siempre lo ha puesto fácil y se ha involucrado de verdad desde el principio. El exconcursante de Secret Story ha revelado además que en algunas ocasiones se ha sentido como un "pesado" y que Sandra se ha comportado de manera extraña desde que fuese a un cumpleaños hace medio mes. "No sé qué pasó ahí, pero al día siguiente de que fuera a esa fiesta me llamó llorando diciendo que yo lo había hecho perfecto y que ella no. No entendía nada. Hizo la típica forma de dejar, pero ni con videollamada, solo por teléfono", ha contado Julen.

Sandra Pica confiesa que está más enamorada de Julen de lo que estuvo jamás de Tom Brusse

Julen ha explicado que en la llamada Sandra le dijo entre lágrimas que no estaba preparada para estar con él pero sin ninguna explicación lógica, algo que a él le hizo llorar. "Estaba solo y la casa se me hacía enorme", ha dicho el que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Vivecersa, confesando que un ataque de tristeza borró todas las fotos de sus perfiles sociales y de su móvil. "Cuando quieres a alguien sientes mucho dolor y más cuando te dejan", ha continuado diciendo de la Guerra, añadiendo que cogió un tren a Sevilla para irse con sus padres para intentar despejarse. Tras unas llamadas con el club de fans, el modelo pensó que todo había sido un arrebato de la que fuera tentadora de La isla de las tentaciones, pero después se llevó una desilusión descubriendo que Pica se estaba comportando de manera "muy fría" y que la separación sí era definitiva.

"Me dijo que cómo se me había ocurrido borrar las fotos de las redes porque éramos una pareja pública. Me dejas sin darme un motivo y me echas en cara eso. No lo entiendo. No nos dejábamos hablar ninguno de los dos y entonces colgamos. Me arrastré por la noche porque estaba mal y la volví a llamar porque si se iba a terminar que fuese en persona", ha expresado Julen, explicando también que ha tocado fondo y que lo único que quiere es que ambos sean felices. Después de una conversación emotiva, de la Guerra ha recordado el comiendo de su relación en Secret Story y se ha puesto a llorar: "Lo único que quería era despedirme porque hemos dado mucho el uno por el otro", ha confesado, asegurando que la que ahora es su ex no se comportó como debería y que hasta le envió un texto que parecía copiado y no honesto.

Las lágrimas de Tom Brusse ante la ruptura con Sandra Pica: 'Aquí me he dado cuenta de que estoy loco por ti'

A pesar de que siente mucho dolor por la ruptura, Julen espera poder pasar página pronto para poder rehacer su vida. "Así es el amor, al final las relaciones se estropean todas sin sentido. No hay ni buenos ni malos y no intento convencer a nadie", ha dicho el influencer, dando las gracias a todos los seguidores que se han puesto en contacto con él para animarle a raíz de la ruptura.