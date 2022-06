El emotivo tributo de Jennifer Aniston a su padre: ‘Su carrera es la definición del éxito’

La relación entre Jennifer Aniston y su padre es muy cercana. Prueba de ello ha sido el reciente homenaje que la actriz ha hecho a su progenitor. John Aniston, que acaba de ser reconocido con el premio Lifetime Achievement Award por su trabajo a lo largo de su carrera, en especial, por su papel de Victor Kiriakis en la serie Days of Our Lives de la NBC. El padre de la inolvidable Rachel de la serie Friends no ha podido estar presente en la ceremonia de entrega, pero ha sido Susan Rogers, coprotagonista de la producción, la que ha anunciado el galardón en una gala que se ha celebrado en Pasadena. No obstante, la gran sorpresa de la velada ha venido de manos de su hija Jennifer.

En un vídeo que se ha emitido durante la gala, la intérprete ha alabado la carrera de su padre, por el que siente una especial admiración: “Esta es una oportunidad, no solo para rendir homenaje a un verdadero icono en el mundo de la televisión, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y respetado actor, que también es mi padre”, comentó la intérprete, que ha recordado que su padre lleva más de medio siglo dedicado al mundo y de la actuación y ha repasado algunos de los trabajos más importantes en su vida, como Mad Men, Kojak, El ala oeste, Las chicas Gilmore…

Aunque el papel de Victor Kiriakis ha sido, sin lugar a dudas, uno de sus roles más destacados, el padre de Jennifer Aniston se ha convertido en todo un icono de la pequeña pantalla, en especial, antes de incorporarse al reparto de Days of Our Lives en el año 1985. Un rol que, según ha recalcado su hija, le ha permitido dar actuaciones magistrales. “Su carrera es, literalmente, la definición del éxito”, ha dicho.

No solo Jennifer Aniston siente admiración por su padre, sino que también él está muy orgulloso de su hija. Así lo confirmó en una entrevista que ambos concedieron a E! News a principios de los años noventa. En aquella ocasión, el padre de la intérprete dijo que ella era un talento natural, con un instinto cómico infalible que, además era su mayor activo.

No es la primera vez que Jennifer Aniston rinde homenaje a su padre. En el año 2019 compartió con sus seguidores una serie de fotografías con su padre en las que repasaba algunos de los momentos que han pasado juntos a lo largo de los años. Una secuencia junto a la que la actriz además quiso destacar el importante papel que John Aniston ha tenido en su vida: “Navidad con uno de mis creadores. Antes y ahora, te quiero, papá”, escribió.

En otra entrevista, más reciente, en la revista Interview, la actriz habló sobre su infancia y cómo gracias a sus padres ha logrado mantener una actitud positiva ante la vida, tanto a nivel personal como profesional. Algo que ha sido importante para ella.