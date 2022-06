Jorge Fernández cuenta la dura situación de salud que ha sufrido grabando 'La ruleta de la suerte'

Jorge Fernández, que nunca se ha dado por vencido tras revelar en sus perfiles sociales que sufría la enfermedad de Lyme (provocada por la picadura de una garrapata), ha confesado la mala situación de salud por la que pasó mientras grababa La ruleta de la suerte en Antena 3. El presentador ha contado que esta afección por la que adelgazó 13 kilos le dejó muy mal tanto física como psicológicamente porque durante tres años no tuvo diagnóstico, lo que provocó que perdiese la fuerza y no pudiese ni levantar un vaso. "Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", ha reconocido el conductor del concurso en Men's Health, añadiendo que minutos antes de salir al plató lloraba en los camerinos y seguidamente tenía que forzar la mejor sonrisa para empezar el espacio.

El conductor del concurso líder de Antena 3 además ha revelado que tras mucho esfuerzo y tiempo se siente él mismo de nuevo, pero reconoce que el duro proceso le ha hecho aprender otras cosas sobre la vida y las preocupaciones que tenemos en el día a día. De hecho, Jorge ha asegurado que gracias a la enfermedad ha ganado control sobre su ego y "capacidad para relativizar y darle la importancia justa a cada cosa". "También soy mucho menos crítico conmigo mismo y sé protegerme mejor de lo que me hace daño, y para eso es básico aprender a decir que no. Eso es un arte. Cuesta, pero es muy liberador porque te permite tener más tiempo para ti", ha explicado en el citado medio.

Jorge, que además utiliza sus perfiles sociales para aconsejar sobre nutrición y deporte, ya explicó en la Cadena Ser que lo pasó francamente mal hasta que le diagnosticaron lo que tenía porque se puso fatal del estómago y "a todas horas tenía mucha hinchazón". Pero no solo eso, el presentador también ha revelado en varias ocasiones que fue entonces cuando comenzó a investigar por su cuenta porque necesitaba entender lo que le estaba pasando. "Quería saber lo que me pasaba y como no daban con ello pues empecé a estudiar", relató en el formato radiofónico, explicando que lo que no le gusta mucho de la medicina tradicional es que cada uno se sienta de su sector porque "el cuerpo humano es mucho más que una cosa determinada como para asociarla a diferentes sectores".

Además, Jorge ha revelado en sus perfiles sociales que en cada enfermedad pueden existir mil razones que ni los médicos pueden explicar, por lo que a veces no se puede confiar del todo en lo convencional. "Eres tú contra tu sintomatología. ¡Empodérate!", ha insistido el presentador, instando a sus seguidores a que quien se encuentre mal busque hábitos saludables y buenos profesionales que puedan ayudarles.