Mónica Estarreado, actriz de 'Yo soy Bea', se casa por sorpresa en la Catedral de la Almudena

La actriz Mónica Estarreado, popular por su participación en series tan míticas como El súper, Hospital Central o Yo soy Bea, acaba de pronunciar el 'sí, quiero' en la Catedral de la Almudena. La intérprete, de 46 años, es tan discreta con su vida privada que hasta sus amigos y compañeros de profesión se han sorprendido con su boda. "¿Cómo?", se preguntaba Elia Galera al ver su foto vestida de novia en el altar. "Ay, Moni... ¡Enhorabuena! ¡Qué ilusión!", añadía Patricia Vico. Lola Marceli también ha reaccionado con asombro a la publicación, pues la ceremonia tuvo lugar ayer, 20 de junio, en la más estricta intimidad y ante un pequeño grupo de invitados.

En la lista figuraban grandes amigas de la novia como Makoke, que dedicó estas bonitas palabras a la actriz. "Te deseo lo mejor del mundo en esta nueva etapa de tu vida, te mereces lo mejor, eres una de las personas más extraordinarias que tengo a mi lado, seguiremos juntas en el camino de la vida, te quiero muchísimo, amiga del alma". Tampoco faltó al enlace Liz Emiliano, conocida por haber concursado en varios realities y programas de televisión.

Una vez convertidos en marido y mujer, los recién casados protagonizaron este romántico beso en las escaleras del templo. Mónica estaba espectacular con un vestido de novia muy sencillo y elegante, de escote asimétrico y volantes, con una cuidada botonadura en la espalda. Llevaba su característica melena de rizos suelta y un discreto maquilleja. El ramo era de rosas blancas y la única nota de color la pusieron sus zaptos, en rosa pastel.

Horas antes de casarse con Ricardo Bosan, la actriz compartió la banda sonora de su historia de amor, el tema Mi Macarena, de Marlon, que dice así: "Solo dime que te quedas a dormir. Dime quién te bañará en la arena y dime que serás mi Macarena. Quédate, esta noche no dejaré que duermas".

Mónica contó hace tiempo cómo era su prototipo de hombre ideal. "A mí me enganchan por el coco, por su cabeza. Guapos o feos, pero siempre con una sonrisa", confesó en un programa radiofónico que presentaba Luján Argüelles. "La vida hay que vivirla, y el corazón está para que te lo rompan". En esa entrevista se definió como una mujer "pasional, transparente, sencilla, vehemente con las injusticias y con carácter", aunque si se equivoca pide "perdón enseguida".

La actriz estuvo casada anteriormente con Luis Arribas, con quien tiene una hija que acaba de hacer la Primera Comunión. "Para mí, la maternidad ha sido la experiencia de mi vida. Es verdad que renuncias a ti, a todos, pero lo haces encantada y feliz", contó en una ocasión. Su idea era tener más hijos. "No me voy a quedar con una", añadió. No sabemos si tras su boda con Ricardo tomará la decisión de ampliar la familia.