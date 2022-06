Los actores Raymundo Garduño Cruz y Paco Mufote mueren durante el rodaje de una serie de Netflix

El mundo del espectáculo se viste de luto. Dos actores de El elegido, una nueva ficción creada por Netflix, han perdido la vida en un accidente durante el tiempo de rodaje. Al parecer, el triste suceso de produjo la tarde del jueves cuando parte del reparto de la serie se encontraba de camino al aeropuerto de Santa Rosalía, situado en la zona de Baja California (México), para grabar unas escenas y la furgoneta en la que viajaban se salió de la carretera dando varias vueltas de campana. Un gran impacto que acabó con la vida de Raymundo Garduño Cruz y Paco Mufote, dos de los rostros más populares de la industria cinematográfica mexicana. Además de los dos fallecidos, otras seis personas, dos intérpretes y cuatro trabajadores del equipo detrás de las cámaras, se encuentran hospitalizados con distintas lesiones, pero, afortunadamente, en situación estable.

Sus compañeros ahora intentan asimilar una despedida repentina y demasiado temprana. Sin embargo, ambos artistas han dejado su huella en la sociedad con un largo legado cultural. Paco Mufote tenía un extenso currículum con más de 32 papeles a sus espaldas. Posiblemente, el más conocido de ellos en el biopic sobre la vida de la malograda cantante Selena. Igualmente, tenía una gran pasión por la música y había formado su propia banda. En cuanto a su compañero Raymundo Garduño, además de su faceta como actor, también había desarrollado una vasta carrera como gestor y promotor cultural así como de director de cine.

Aunque todavía no han trascendido más detalles de las circunstancias en las que ocurrió este accidente automovilístico, sí que la productora Redrum ha tomado medidas al respecto. Por el momento, según ha informado el medio estadounidense Deadline, el trabajo se ha paralizado hasta que no se cierren las investigaciones en torno a lo sucedido. De la misma manera, el sindicato de actores estadounidense, SAG-AFTRA, y el mexicano, ANDA, se encuentran en contacto con la plataforma de contenido, que aún no se ha pronunciado públicamente, para conocer si las medidas de seguridad con las que se cuentan en plató son las suficientes para garantizar la integridad física de todos los trabajadores.

Por su parte, el novelista Rick Zazueta, que ha estado involucrado con el proyecto, ha denunciado a través de sus perfiles sociales que esta era una tragedia que estaba escrita y que se podía haber evitado si Netflix hubiera invertido algo más en medios de transporte. "El elenco se había estado quejando todo este tiempo de los problemas logísticos porque los coches eran viejos, tenían las ruedas gastadas, e, incluso, no todos los cinturones de seguridad funcionaban adecuadamente". Unas duras acusaciones que a buen seguro se tendrán muy en cuenta a la hora de tomar acciones legales en contra de los responsables de estas decisiones.

El elegido es una serie basada en los cómics creados por Mark Miller y Peter Gross. A través de seis episodios se presenta la historia de un niño de tan solo 12 años que piensa que es la nueva reencarnación de Jesucristo y que su misión en este mundo es salvar a la humanidad de un posible apocalipsis. Uno de los estrenos más esperados de esta temporada por los amantes del género de acción que se ha visto empañado por la desgracia.