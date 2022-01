Arnold Schwarzenegger sufre un aparatoso accidente de tráfico que deja un herido grave

Arnold Schwarzenegger ha sufrido este viernes por la tarde un aparatoso accidente de tráfico mientras circulaba por el barrio de Brentwood en Los Ángeles (Estados Unidos), suceso donde la estrella de Hollywood y exgobernador de California resultaba ileso. Sin embargo, hay una persona herida grave como resultado de este suceso que está siendo investigado y en el que se vieron involucrados varios coches. Al parecer, el actor de 74 años conducía su todoterreno y colisionaba primero contra un turismo de color rojo al que habría arrollado, para después impactar sobre un deportivo de alta gama. El choque múltiple, según informa TMZ, tuvo lugar en la intersección de las calles Sunset Boulevard y Allenford Avenue, a unos dos kilómetros de la casa del popular intérprete. Fuentes policiales creen que los hechos fueron causados de forma involuntaria por el protagonista de películas como Conan o Terminator, después de saltarse un semáforo en rojo al hacer un giro en un cruce con su vehículo.

Una de los conductores sufría un traumatismo craneal y era trasladada rápidamente al hospital en ambulancia al sangrar de forma abundante, mientras que Arnold Schwarzenegger no mostraba aparentes daños físicos e incluso podía hablar con los agentes para explicarles lo ocurrido. El intérprete, que se sentía apesumbrado y muy preocupado por la mujer herida, estaba acompañado en ese instante por su gran amigo Jake Steinfeld. La policía ha comunicado que de momento no se ha procedido a ninguna detención, y no achacan el siniestro a un posible estado de embriaguez o el efecto de sustancias estupefaccientes por parte de ninguno de los implicados. Hace tres semanas, el también culturista era noticia tras cerrar su largo proceso de divorcio de Maria Shriver, a través de un complejo acuerdo económico después de llevar ya una década separados.

El actor de títulos como Poli de guardería o Los gemelos golpean dos veces y la sobrina del expresidente estadounidense John F. Kennedy vivieron una bonita historia de amor que duró más de 25 años, durante los cuales tuvieron cuatro hijos: Katherine, de 32, Christina, 30, Patrick 28 y Christopher, 24. Los Schwarzenegger-Shriver se convertían en los 90 en un ejemplo de unidad familiar en Hollywood, hasta que se conociera la deslealtad del exgobernador de California a su entonces mujer. Fue en 2011 cuando ambos decidieron separarse y poner fin a su relación, aunque no ha sido hasta ahora cuando se han decidido a firmar en papel la ruptura tras mucho tiempo de arduas negociaciones. Es muy probable que ambos dividan a la mitad su fortuna, valorada en unos 400 millones de dólares (352.762.500 de euros) según apuntaban hace pocas semanas los medios de su país.

