Malena Costa y Mario Suárez celebran cinco años de casados en su 'paraíso'

Malena Costa y Mario Suárez han celebrado su aniversario de boda en un lugar mágico para ellos, Mallorca, la tierra natal de la modelo. La pareja ha disfrutado de un fin de semana muy romántico en un hotel de lujo situado en Canyamel. "Celebrando cinco años de casados, en nuestro paraíso. Nunca dejas de sorprenderme. Te quiero mucho", ha publicado la top junto a varias fotos de la escapada. El deportista, por su parte, ha pedido un deseo, seguir cumpliendo años junto a Malena, a quien ha regalado una espectacular cena con vistas al mar y rosas rojas.

Malena y Mario comenzaron su relación a principios de 2012 y tres años después anunciaron su compromiso. Sin embargo, el embarazo de la modelo modificó sus planes. El 28 de junio de 2016 vino al mundo su hija Matilda y no fue hasta el 16 de junio de 2017 cuando se dieron el 'sí, quiero' en una boda que pilló por sorpresa a la top. De hecho, en ese momento se encontraba a punto de dar a luz a su segundo hijo, de ahí que la celebración fuera algo totalmente inesperado para ella. La felicidad de la pareja se multiplicó el 13 de julio de ese mismo año con el nacimiento de Mario.

Malena está muy orgullosa de la familia que ha formado con el futbolista del Rayo Vallecano de Madrid. "Mario y yo hemos vivido muchísimas cosas en los años que llevamos juntos: viajes, cambios de casa, de ciudades…y la cuarentena ha sido una prueba de fuego para todos, pero nuestra relación puede con eso y con más", confesó la modelo en ¡HOLA! tras el confinamiento. Por ahora, según declaró, no saben si tendrán más hijos o se plantan con Matilda y Mario. "Tenemos dos hijos, que ya es bastante. Es algo que no pensamos, pero, en un futuro, quén sabe".

De momento, su plan más inmediato es disfrutar del verano. En esta foto se besan apasionadamente con el mar de fondo y Malena ya se ha dado el primer baño de la temporada luciendo su impresionante figura. "Desde que soy madre soy mucho más constante con el deporte. Para mi carrera es muy importante estar en forma y me gustaría trabajar durante muchos años", explicó en la revista. "El rostro me lo cuido igual que cuando era más jovencita: nunca me voy a la cama maquillada, de hecho, en mi día a día nunca voy maquillada; me hidrato la piel dos veces al día y poco más", añadió.

