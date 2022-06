Dani Oviedo, de Gemeliers, recuerda el trágico accidente que sufrió y en el que falleció una menor

Loading the player...

Dani Oviedo, componente del grupo sevillano Gemeliers, vivió hace unos meses una terrible experiencia al verse involucrado en un accidente de tráfico en el que murió una joven de 16 años. El artista no conducía, sino que viajaba en la parte trasera del vehículo, pero el trágico episodio le ha marcado por completo, como él mismo ha explicado. Durante la presentación de la app Me Caso, el cantante ha contado cómo se encuentra en estos momentos, reconociendo que lo ha pasado "muy mal". Ha hablado, además, del apoyo que ha recibido y de la gran amistad que ha forjado con el hermano de la joven que perdió la vida. Dale al play y no te lo pierdas.

