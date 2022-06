Penélope Cruz cuenta cómo la maternidad cambió su modo de actuar

Días después de aterrizar en Nueva York para asistir a la cena anual organizada por Chanel en el marco del Festival de Tribeca, Penélope Cruz regresó al certamen para presentar su película junto a Antonio Banderas, Competencia oficial. La actriz madrileña eligió para la ocasión un vestido negro de una sola manga, una gargantilla de estrellas a juego con un anillo de la maison francesa de la que es embajadora y con la que comenzó a trabajar hace más de dos décadas.

La flamante ganadora del Premio Nacional de Cinematografía, de 48 años, llegó en medio de una gran ovación junto al malagueño Banderas, de 61 años, y juntos posaron sobre la alfombra roja frente al BMCC Tribeca Performing Arts Center. "Me siento agradecida de traer una película que hicimos durante el covid, que tuvimos que detener durante seis meses, y eso es mucho tiempo”, señaló la actriz nominada al Emmy a W Magazine. "Pensamos que tal vez se derrumbaría ya que estábamos a un mes de terminar. ¡Ahora, podemos llevar nuestra película a todas partes, alrededor del mundo!", exclamó emocionada.

En los últimos meses Cruz ha asumido más papeles de habla hispana en películas rodadas en España dando prioridad a su familia, con quienes vive en Madrid. La oscarizada intérprete es madre de Leonardo, de 11 años, y Luna, que está a punto de cumplir 9, junto a su esposo, el oscarizado Javier Bardem, con quien lleva celebrará su duodécimo aniversario de boda el próximo mes de julio.

En cierto modo, la actriz confiesa que desde que es madre ha cambiado su enfoque en la actuación. "Solía ​​pensar que cuanto más sufría, mejor iba a ser el rendimiento", confesó Cruz. “Pero una vez que tuve a mis hijos, decidí trabajar más con mi imaginación y forzando menos de mi vida real. A los 20 o a los 30, antes de ser madre, forzaba un poco mis experiencias traumáticas personales. Ahora, siento que eso no necesariamente mejora el resultado, pero hace que tu vida sea más saludable separar la ficción y la realidad".

La actriz de Madres paralelas acudió al estreno en el Festival de Tribeca acompañada de los directores de Competencia oficial, Mariano Cohn y Gastón Duprat, el coguionista Andrés Duprat, así como su compañero y gran amigo Antonio Banderas. El actor malagueño y la intérprete madrileña han vuelto a trabajar desde que ya lo hicieran en Los amantes pasajeros y Dolor y gloria, ambas películas dirigidas por Pedro Almodóvar.

En este nuevo filme cambian de registro para abordar una historia sobre el cine en clave de humor, donde abundan las luchas de egos y las excentricidades. Un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella y decide contratar a un equipo estelar formado por la célebre y extravagante cineasta Lola Cuevas, papel en el que sumerge Penélope Cruz, y dos reconocidos actores, con gran talento y egos desmedidos. La estrella de Hollywood Félix Rivero, interpretado por Antonio Banderas, y el actor de teatro Iván Torres, al que da vida Oscar Martínez. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados. En el filme no solo sorprende el papel de Penélope Cruz, sino también su look de melena rizada pelirroja con un voluminoso flequillo, al más puro estilo años ochenta.

