La dramática confesión entre lágrimas de la extenista Jelena Dokic que sufre depresión

La extenista Jelena Dokic atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Aún así la deportista australiana ha tenido el valor el contar el episodio que vivió hace varias meses y en el que estuvo a punto de quitarse la vida. "Casi salto de un 26º piso y pongo fin a mis días. No olvidaré nunca ese día, todo era turbio, negro, sin sonido, sin luz. Nada tenía sentido. Solo había lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor", explica Jelena en un conmovedor mensaje enviado a sus seguidores en el que refleja el dramático momento al que se enfrenta a causa de la depresión provocada por una ruptura amorosa.

Dokic,que llegó a ser la número cuatro del mundo, explica entre lágrimas cómo a causa del fin de una relación el mundo se le vino completamente abajo. "Los últimos seis meses han sido muy duros. He estado llorando constantemente. Desde esconderme en el baño cuando estoy en el trabajo para secarme las lágrimas para que nadie lo vea hasta el llanto imparable en casa entre mis cuatro paredes. Ha sido insoportable", confiesa mientras admite que a finales de abril se planteó la idea de quitarse la vida para acabar todo ese dolor y pena que había venido experimentando. "Los sentimientos constantes de tristeza y dolor simplemente no desaparecen y mi vida se ha hecho añicos. Me culpo a mí misma, no creo que sea digna de amar y tengo miedo", añade la exjugadora.

Por fortuna cuenta que pudo lograr salir de esa situación . "Ni siquiera sé cómo logré hacerlo. Obtener ayuda profesional me salvó la vida". Desde que en 2014 se retirara del tenis, Jelena recibe ayuda profesional, después de haber sufrido el autoritarismo y los abusos fisicos y mentales por parte de su padre y entrenador.

El fin último de querer contar el dramático momento al que se enfrenta es hacer un llamamiento a la importancia de la salud mental y ayudar a otras personas como ella que no están atravesando un buen momento. "Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, sincera y vulnerable. Creo mucho en el poder de compartir nuestras historias para ayudar al resto. Escribo esto porque sé que no soy la única que está sufriendo. Sed conscientes de que no estáis solos", señala. Y concluye: "Voy a volver con más fuerza que nunca".

Su durísimo testimonio ha provocado una oleada de apoyo y cariño por parte de sus seguidorres, amigos y compañeros del tenis que le han mandado mensajes de apoyo y todo el ánimo para seguir en su lucha y recuperarse.