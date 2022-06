Helen Lindes, operada de urgencia en un momento muy delicado por el fallecimiento de su madre y su suegro

Helen Lindes atraviesa un momento delicado. La modelo, que tuvo que decir adiós con apenas unos días de diferenica a su madre, y a su suegro, el padre de Rudy Fernández, ha tenido que ser operada de urgencia tras romperse el menisco. "Dicen que las desgracias nunca vienene solas", señala la modelo canaria que, pese a todo, no pierde el optimismo y ha querido compartir con sus seguidores la intervención a la que tuvo que someterse tras sufrir un accidente doméstico, que en un principio parecía "una tontería", pero que le produjo un dolor fortísimo y la rotura del menisco externo.

Se trata de una operación a la que ya se sometió dos años atrás con la diferencia de que antes fue el menisco interno y ahora ha sido el externo. "Siempre con una sonrisa y siempre positiva, a pesar de las adversidades", comienza el relato junto a una serie de imágenes en las que aparece en la camilla de un hospital con la pierna completamente vendada e inmovilizada. "Hace dos años me sometí a una operación de la rodilla por una lesión antigua. Me colocaron un ligamento nuevo y me suturaron el menisco interno. Hace 6 semanas tuve un accidente en casa, una tontería, y sin embargo volví a sentir un dolor horrible y mi rodilla quedó bloqueada. Me había roto el menisco externo esta vez. Así que otra vez a empezar de cero", señala, mientras relata las semanas de rehabilitación y fisioterapia a las que se ha tenido que enfrentar.

"Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Al menos intento afrontarlas con una buena actitud", señala dando una gran lección de coraje y optimsmo a sus fans. Helen también ha querido enviar un consejo a todas las personas que no atraviesen su mejor momento. "Mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por sus momentos más bajos. Sonreír y rodearse de gente positiva lo hace todo más llevadero", concluye, mientras su marido, Rudy Fernández, comenta su post y asegura que lo han ogrado "juntos" acompañado de una hilera de emojis con las manos levantadas.Un cariño mensaje al que ella responde: "Que haría yo sin ti".

Helen Linde se enfrentó el pasado 22 de mayo al fallecimiento de su madre, Norma, a la que estaba muy unida, y que falleció a los 83 años después de una larga enfermedad. "Una mujer valiente, adelantada a su época y emprendedora como pocas", además de "culta, decidida e inteligente", a la que recordaba con unas conmovedoras palabras. La modelo reconoce que en muchos de sus gestos, palabras y pensamientos se ve reflejada en su madre, que era británica y de la que confiesa haber aprendido verdaderas lecciones.

Una semana antes, la que fuera MIss España se enfrentó a otro doloroso momento: el fallecimiento de su suegro. Rodolfo Fernández, que tenía 66 años y una pieza clave tanto para su esposa, Maite Farrés, como para sus dos hijos, Rudy y Marta. Elpadre el jugador del Real Madrid falleció a causa de un glioblastoma en la cabeza, un tipo de cáncer muy agresivo que le fue diagnosticado en un momento muy delicado para el deportista, tras el fallecimiento de su abuelo y más adelante la pérdida del bebé de su hermana. Un momento del que tanto Rudy como Helen sabrán recuperarse junto a la bonita familia que han formado con sus hijos, Alan, de cinco años, y Aura, de tres, su mejor medicina.