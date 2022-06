Carles Francino muestra por primera vez a su bebé con un tierno vídeo comiéndoselo a besos

Loading the player...

Carles Francino está viviendo sus primeras semanas como papá tras el nacimiento de su bebé el pasado 29 de mayo. Su hijo es fruto de su relación con la cantante Izah, con quien se casó en junio de 2018 tras una larga historia de amor que comenzó en 2006. A ella le dedicó unas preciosas palabras el mismo día que su niño vino al mundo: ""Mi heroína... no tengo palabras... seguiré cuidándote. Seguiré admirándote", comentó entonces. Ese día, además, desveló el nombre del pequeño, Gio, pero no habíamos podido verle hasta ahora. El actor ha compartido un emotivo vídeo en el que aparece comiéndose a besos a su bebé: "Así todo el día", ha comentado junto a la tierna grabación. Dale al play y no te lo pierdas.

