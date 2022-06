La boda del futbolista Saúl Ñíguez, con Enrique Cerezo y Kepa Arrizabalaga entre los invitados

El futbolista Saúl Ñíguez se ha casado este fin de semana en Madrid con su novia de toda la vida, Yaiza Salamanca, con la que tiene una preciosa niña de un año llamada África. Tras la ceremonia religiosa, los recién casados recibieron un baño de pétalos blancos de sus invitados y más tarde disfrutaron con ellos de un banquete al aire libre en la Finca El Gasco. La pareja compartió este día inolvidable con sus familiares y amigos más cercanos. De hecho, ha sido la bailarina Yasmina Sancayo, que curiosamente es la profesora de Ballet Fit de Paula Echevarría, la encargada de publicar las imágenes más románticas de la ceremonia. "Tengo a los amigos más increíbles del mundo", ha dicho. Además, ha señalado que es la madrina de la pequeña África, que ha heredado el color de ojos de su padre. "Os quiero mi familia preciosa", ha añadido.

VER GALERÍA

Entre los invitados también se encontraba uno de los mejores amigos del jugador, el guardameta del Chelsea Kepa Arrizabalaga. El portero acudió a la boda con su novia, Andrea Martínez (Miss Universo España), convirtiéndose en una de las parejas más elegantes del enlace (con permiso de los recién casados). La modelo leonesa estaba espectacular con un impresionante vestido azul del diseñador Mario Salafranca y unos pendientes de estrella de la firma Marometa.

VER GALERÍA

Otro deportista que no quiso perderse la celebración fue el jugador Nacho Martínez, defensa del Real Valladolid C. F., que asistió del brazo de Lucía Pavón, su su pareja y madre de sus dos hijas, Olivia y Sofía.

VER GALERÍA

Saúl se ha casado tras despedirse del Chelsea. El futbolita ilicitano, de 27 años, aseguró que su pasó por el club inglés no fue como imaginaba, sin embargo, intentará quedarse con la parte positiva de la experiencia y el apoyo incondicional de todos sus compañeros. "Ellos han sido una pieza fundamental para que yo no me viniera abajo y siguiera trabajando para ayudar al equipo y pudiera vivir un día a día tranquilo", aseguró. Ahora ha regresado al Atlético de Madrid y en la boda fue manteado por sus amigos mientras sonaba el himno del club. Incluso pudo verse a Enrique Cerezo, presidente del equipo, bailar con el resto de invitados.

VER GALERÍA

Saúl Ñíguez y Yaiza Salamanca son muy discretos con su relación, pero de vez en cuando se dejan llevar por sus sentimientos. Hace unos años el futbolista dedicó este precioso mensaje a su chica. "Solo tú me haces feliz en cada momento de mi vida. Solo tú eres capaz de hacerme sonreír mirándome a los ojos. Capaz de hacerme sentir bien con una sonrisa, con tan solo unas palabras, eres capaz de enseñarme amar con un beso". El día más feliz de su vida fue el 26 de febrero de 2021, cuando nació su primera hija. El segundo, el 10 de junio de 2022, cuando decidieron sellar su amor en una boda mágica.