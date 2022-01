Andrea Martínez (Miss Universo España) anuncia por sorpresa que está enamorada de este futbolista

Lorena Bernal y Mikel Arteta, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, Malena Costa y Mario Suárez, Vanesa Lorenzo y Carles Puyol, Carla Pereyra y Simeone, Izabel Goulart y Kevin Trapp... y podríamos seguir, porque la lista es interminable. El amor no entiende de profesiones, pero parece que la combinación modelo-futbolista es la que más éxito tiene. Lo últimos en demostrarlo han sido Andrea Martínez y Kepa Arrizabalaga, que acaban de hacer oficial su relación. La que fuera Miss Universo España 2020 y el portero del Chelsea llevan saliendo unos meses pero no ha sido hasta ahora cuando han querido compartir su felicidad con todos sus seguidores.

Lo han hecho publicando en sus cuentas oficiales esta foto que se han hecho durante sus vacaciones en las islas Maldivas. "Nosotros", es el mensaje que han escrito. Andrea y Kepa aparecen abrazados posando frente a la cámara, mostrándose de lo más cómplices y enamorados. Solo hay que ver la sonrisa de la modelo leonesa, de 29 años, para darse cuenta de lo feliz que está al lado del deportista. Cuando fue coronada Miss Universo España, Andrea habló con ¡HOLA! de sus planes de futuro, el amor... y, al preguntarle qué es lo que tenía que tener una persona para enamorarla nos respondió: "Inteligencia, sentido del humor, humildad, ganas de aprender y de trabajar. Una persona sencilla pero con unas ganas extraordinarias de crecer personalmente". Y parece que Kepa reúne todas esas cualidades.

La foto ha conquistado a sus fans y los compañeros del Chelsea de Kepa no han tardado en darle la enhorabuena, como es el caso de Marcos Alonso, Kai Havertz y Jorginho Frello, además de otros futbolistas como David de Gea, Sergio Reguilón... Su post también ha enamorado a la modelo Amaia Izar, que fue coronada Miss Mundo España en el año 2018 y que les ha regalado su 'like' demostrando lo mucho que le gusta esta pareja.

¿Quién es Kepa Arrizabalaga Revuelta?

Ella es conocida por todos gracias a su participación en Miss Universo, pero él es un deportista de 27 años que desde 2018 no ha dejado de cosechar éxitos con el Chelsea FC. Kepa nació el 3 de octubre de 1994 en Ondárroa, municipio que se encuentra en la provincia de Vizcaya (País Vasco) y desde pequeño tuvo claro cuál era su sueño. Comenzó en el Club Deportivo Basconia y en el Bilbao Athletic, pero después fue cedido primero al S. D. Ponferradina y después al Real Valladolid. En la temporada de 2016 volvió al Athletic Club de Bilbao, donde estuvo dos años, y su gran fichaje tuvo lugar en 2018, cuando el Chelsea pagó 80 millones de euros por su cláusula de rescisión, convirtiendo a Kepa en el traspaso más caro pagado por un portero. Actualmente es uno de los porteros mejor pagados del mundo y su carrera le abala: con el Chelsea ganó la Champions League de 2021 y ha sido cinco veces internacional con la selección española.

En sus propias palabras

Tal y como escribió el deportista vasco en un artículo de The players tribune en julio del año pasado: "Ahora mismo me siento muy a gusto en el Chelsea, tanto a nivel físico como mental. Soy feliz y estoy convencido de que hoy soy mejor portero que hace dos años". "Desde pequeño mi padre me inculcó la idea de que cuando haces lo que te gusta, el trabajo duro no es solo la mejor forma de conseguir tus objetivos, sino también una satisfacción en sí mismo (...) cada vez que me he encontrado en una situación difícil, la solución ha sido la misma: centrarme en mi trabajo. Hay jugadores a los que no les gusta entrenar. A mí me encanta. Es algo que los entrenadores siempre han valorado y que me hace sentir bien conmigo mismo. Incluso si no me da un minuto más en el campo, un buen entreno me hace estar satisfecho conmigo mismo. Me hace sentir en paz. Así que empiezo esta nueva temporada con las pilas cargadas de ilusión y dispuesto a seguir haciendo lo que más me gusta. Y sabiendo que si me esfuerzo en cada entreno y ayudo al equipo en todo lo que pueda, los resultados llegarán. Siempre llegan".

Sobre qué pasará en el futuro, Kepa asegura que "eso no lo sabe nadie". "Pero a día de hoy estoy muy feliz en Londres y espero que en los próximos años pueda celebrar muchos más títulos con mi equipo, el Chelsea Football Club. Y, por encima de todo, espero que la gente me llegue a conocer de verdad, y que con el tiempo me recuerde como alguien que hizo todo lo posible para echar una mano a sus compañeros y a su equipo. Porque, al fin y al cabo, para eso estoy aquí".

