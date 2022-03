El certamen, sus proyectos o el amor... Andrea Martínez, Miss Universo España, habla en HOLA.com

Andrea Martínez se alzaba hace unas semanas con la ansiada corona de Miss Universo España. Graduada en Administración y dirección de empresas, políglota y jugadora de baloncesto, esta leonoesa, de 27 años, ha hablado con HOLA.com sobre sus próximos proyectos, pero también ha querido compartir con nosotros su experiencia en el certamen, celebrado este año en Tenerife. "Me llevo a 16 amigas, incluso en la propia concentración éramos compañeras. Nos ayudábamos, apoyábamos, nos prestábamos lo que hiciera falta... son 16 mujerones espectaculares", cuenta aún emocionada de sus compañeras durante el concurso. Centrada totalmente en su formación, la leonesa, que mide 1,80 metros y que cautiva con sus impresionantes ojos claros, representará a nuestro país en el próximo Miss Universo, que tendrá lugar en 2021 en la ciudad de Las Vegas. Andrea no descarta en dar, en un futuro, el salto a la televisión, incluso se atrevería a participar en algún reality como 'Supervivientes', pero de momento prefiere ir 'pasito a pasito'. Entre tantos planes... ¿tendrá huequito para el amor?

Bueno, antes de nada, enhorabuena por el título de Miss Universo España, ¿qué siente una cuando la coronan como la reina de la belleza?

Primero creo que todas pasamos por ese momento de shock en el que no te das cuenta de que has sido tú la elegida. Luego todo son lágrimas de felicidad y sonrisas e inmediatamente después empieza el caos. Entrevistas, fotos, lives en Instagram... pero no puedo estar más feliz y orgullosa. Es para mí un honor el poder representar a nuestro país en un certamen del calibre de Miss Universo.

¿Cómo diste el paso para presentarte como candidata?

Me lo propusieron por Instagram. Al principio era un poco reticente porque tenía la imagen anticuada de lo que es un certamen de belleza, pero me puse a investigar. Me decidí a mandar mi inscripción porque a día de hoy Miss Universo reúne lo más bonito de la moda (el show, el glamour...) con la oportunidad de utilizar esta plataforma para empoderar a las niñas y mujeres de todo el mundo, para dar voz a quien no la tiene y para poder dar apoyo y visibilidad a numerosas causas sociales. Por lo tanto, mandé mi inscripción, me escogieron como candidata y me dieron la oportunidad recientemente de ser la representante española.

Ahora que ha acabado el certamen, ¿alguna anécdota que nos puedas contar?

El compañerismo y la química que hubo entre todas mis compañeras y el equipo hizo que viviésemos constantemente dentro de una anécdota. Pero si tuviera que elegir una... digamos que hubo un piscinazo súper gracioso en la pasarela en la que hicimos la gala. ¿Os preguntaréis de quién verdad? Por mi propia seguridad... digo el pecado pero no el pecador (ríe)

-Aparte de 'rivales', ¿te llevas alguna amiga de esta experiencia?

Me llevo a 16 amigas. Incluso en la propia concentración éramos compañeras. Nos ayudábamos, apoyábamos, nos prestábamos lo que hiciera falta... son 16 mujerones espectaculares.

¿Cómo lo has celebrado?

Trabajando (ríe). Todavía no he podido ir a León a celebrarlo con mi familia y amigos. Pero nada deseaba más que este título, así que sarna con gusto no pica.

¿Quiénes han sido tus referentes en este camino hacia el título?

Principalmente Patricia Yurena, Sofía del Prado, Dayana Mendoza, Iris Mittenaere y Zuleyka Rivera

¿Y ahora qué, qué proyectos tienes?

Ganar Miss Universo. Mi equipo y yo ¡vamos a por todas!

Lorena Bernal, Eva González, Maria José Suárez, Helen Lindes... se han atrevido a dar el salto a la televisión o bien como actrices o como presentadoras, ¿te gustaría seguir sus pasos en un futuro?

Me encuentro muy cómoda delante de las cámaras, `podría ser una salida que a priori, me gusta mucho. Pero vamos pasito a pasito.

¿Y con un reality te atreverías?

El único que por el momento me llama mucho es Supervivientes. Es un "tú contra tí" que me gustaría experimentar.

¿Quiere seguir por el mundo de la belleza o dejarías todo para centrarte en tu carrera de Administración y dirección de empresas?

Es perfectamente compaginable. No olvidemos que el mundo de la belleza es business.

¿Cómo compaginas el trabajo, el deporte... con tu vida personal?

Como siempre he hecho, todo forma parte fundamental en mi día a día. La clave es saber organizarse y tener siempre fuerza de voluntad.

¿Hay huequito para el amor?

Ahora prefiero centrarme en mi preparación. Es una oportunidad única la que tengo entre mis manos. Así que futuro marido mío, si me estás leyendo, espera un poco, no aparezcas todavía (ríe).

¿Qué tiene que tener una persona para enamorar a Andrea Martínez?

Inteligencia, sentido del humor, humildad, ganas de aprender y de trabajar. Una persona sencilla pero con unas ganas extraordinarias de crecer personalmente.

Se acerca la Navidad, ¿cómo esperas pasarla en este atípico año?

Con mi familia, en León. Nada como estar en casa y más, en esas fechas.

Si tuvieras que resumir el 2020 con una palabra, ¿cuál sería?

"Sorpresa". ¿Quién se podía esperar una pandemia mundial? Sorpresa. ¿Me podía imaginar hacer la cuarentena en Milán? Sorpresa. ¿Y quedarme sin continuar con el trabajo de mis sueños? Sorpresa. ¿Y acto seguido abrir mi propia empresa? Sorpresa. ¿Y de repente mudarme a León y dejar mi vida italiana detrás? Sorpresa. ¿Y ganar Miss Universo España? SORPRESA.

Por último, un deseo para el próximo año

Con la Covid he comprobado que sin salud todo es mucho más difícil. De lo demás, poquito a poco se sale o a todo se llega, la salud es lo único que prácticamente no depende de nosotros, así que me decanto por eso.

