Esta es la manía de David Beckham que pone de los nervios a su esposa Victoria

Están casados desde hace prácticamente 23 años (se casaron en julio de 1999) y forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama internacional, pero David y Victoria Beckham reconocen que la convivencia no siempre es perfecta, como ocurre en cualquier otra familia que no es mediática como la suya. En estas más de dos décadas que llevan compartiendo su día a día, ambos se han conocido a la perfección, se han adaptado el uno al otro, han valorado sus respectivas virtudes y también han aprendido a respetar los defectos que tiene cada uno. Sin embargo, hay un costumbre del exfutbolista que sigue poniendo nerviosa a la la diseñadora sin importar cuánto tiempo pase.

VER GALERÍA

-Chenoa habla de su boda en plena cuenta atrás: de los últimos preparativos al cambio en la lista de invitados

-¡Bienvenido Edu! Núria Tomás, expareja de Piqué, se convierte en madre por segunda vez

Durante una amena charla con su amigo y compañero Gary Neville, la exestrella de equipos como el Real Madrid, Los Angeles Galaxy, el PSG o el Manchester United ha contado que suele carraspear o aclararse la garganta, un hábito que la madre de sus cuatro hijos no soporta. "A ella no le gusta. No siempre lo he hecho, tal vez durante los últimos 15 años", ha indicado. Con gran sentido del humor, David se ha defendido diciendo que también tiene virtudes y tareas "que yo hago y Victoria no, yo soy muy limpio y ella no". Para evitar malentendidos, ha explicado que se refiere a que es ordenado.

VER GALERÍA

Respecto a su parte más íntima y familiar, también ha dado detalles sobre la personalidad que tienen sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven. "Veo un poco de mí en todos los niños. La terquedad de Romeo, la amabilidad de Harper. Brooklyn es tierno y muy cariñoso. Victoria siempre ha dicho que soy bastante gracioso y nadie lo sabe. Cruz es todo un personaje, así que me gustaría decir que Cruz tiene mi lado divertido", ha dicho sobre su familia, que es su gran orgullo. De hecho, de los 81 tatuajes que tiene repartidos por todo el cuerpo, reconoce que el del nombre de su mujer y sus hijos son sus favoritos.

-Conoce a Ana Galocha, la pintora sevillana que se casa este viernes con el hijo de Carlo Ancelotti

VER GALERÍA

Su pasión por la moda y sus looks más recordados

Beckham, condecorado con la Orden del Imperio Británico, se ha definido como un gran apasionado de la moda. En este punto ha querido dejar claro que en este terreno no se ha dejado influenciar por el criterio de su mujer, una de las diseñadoras más reconocidas a nivel internacional en la que han confiado desde la reina Letizia a la duquesa de Sussex. También ha repasado algunos de los peinados que ha lucido y que han sido analizados (e imitados) con detalle. De sus múltiples cambios de look, David ha explicado que se queda con el pelo rapado porque era "fácil y no tenías que hacer nada". Los dos que recuerda como más controvertidos fueron la cresta de mohicano y las trenzas que se hizo "en el sur de Francia cuando tomé una copa de rosado".

VER GALERÍA