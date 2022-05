La pesadilla de los Beckham: acosados por una mujer que cree que es la madre de su hija Harper

Los Bekcham afrontan una desagradable situación desde hace casi un año. David y Victoria son acosados por una mujer de 58 años que asegura que es la madre biológica de Harper, hija pequeña de la pareja, tal y como se explica en la demanda interpuesta por el matrimonio ante el tribunal de Westminster. Esta mujer ha enviado cartas a las residencias de Londres y Oxford de los Beckham, un primer paso tras el que fue más allá pues no solo se presentó en las citadas residencias (en julio y agosto pasados), sino que fue al colegio en el que estudia Harper, de 10 años, con la intención de hablar con ella (en noviembre de 2021). Victoria Beckham, que acudía a recoger a la pequeña como hace habitualmente, se dio cuenta y avisó a la policía tras lo que la mujer, Sharon Bell, fue detenida, como informa Daily Mail.

Los abogados de David y Victoria han señalado ante el juez: “La señora Bell ha dicho, no solo a la policía, también a su psiquiatra –lo cual confirma que tiene un profundo delirio-, que mantuvo una relación con David Beckham, que él le robó sus óvulos y que Harper Beckham es hija biológica suya. Es por eso que creemos que se personó en el colegio de Harper Beckham. David Beckham se sintió amenazado y temía por la seguridad de su familia, cree que este comportamiento tenía como objetivo intimidar”.

La acusada, a la que se le está realizando un estudio piscológico, no estuvo presente en la sala. El equipo que la representa pidió al juez que, si no se determina que padece ningún trastorno, se permita un interrogatorio a los Beckham. Sin embargo, el magistrado aseguró que las afirmaciones de Bell no tienen credibilidad y que eso provocaría más estrés y alarma en la familia, así que se leerán sus declaraciones en la sala sin ellos presentes. La acusada tiene que cumplir la orden que le impusieron el pasado diciembre y que le prohíbe acercarse o enviar mensajes a David Beckham, a su mujer o a sus hijos. Tampoco se puede acercar a menos de 500 metros de las residencias de la pareja y del colegio de Harper.

David y Victoria afrontan sin duda unos meses llenos de sobresaltos (no todos malos). El pasado mes de febrero de 2022 fueron víctimas de un robo en su casa de Londres cuando estaban con su hija Harper dentro. El ladrón entró en el piso superior por una ventana mientras ellos estaban en el piso inferior y se llevó objetos valorados en cientos de euros, como prendas de diseño, accesorios y objetos electrónicos. Se dieron cuenta de lo ocurrido cuando su hijo Cruz regresó a casa algún tiempo después. Ahora se sabe que ya entonces lidiaban con el acoso de Sharon Bell. La familia celebró afortunadamente sin contratiempos la boda de su hijo mayor Brooklyn con Nicola Peltz, el pasado 9 de abril en Palm Beach, Florida.