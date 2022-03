Roban en casa de David y Victoria Beckham cuando ellos estaban dentro con su hija Harper

Tremendo susto el que se han llevado David y Victoria Beckham apenas unas semanas antes de la boda de su hijo Brooklyn. Acaba de conocerse que a finales del pasado mes de febrero un ladrón entró en la vivienda que la pareja tiene en West London, cuando tanto su hija Harper como ellos estaban dentro. La pareja y la niña, de diez años, estaban tranquilamente en el salón de su vivienda cuando el ladrón entró, dirigiéndose directamente a los dormitorios del piso superior por una escalera auxiliar. David y Victoria no fueron conscientes de lo ocurrido en ningún momento, pues el robo se descubrió a la mañana siguiente cuando su hijo Cruz, de 17 años, regresó a casa tras haber pasado la noche fuera y se encontró con la habitación revuelta y el cristal de la ventana roto (los fragmentos estaban en el suelo). Ha transcendido que el intruso se llevó objetos valorados en cientos de euros, como prendas de diseño, accesorios y objetos electrónicos.

Algunas fuentes han informado de que se está investigando a una banda de ladrones profesionales que opera en la zona. “Afortunadamente los criminales solo pudieron revisar una de las habitaciones antes de huir” señalaron dichas fuentes a The Sun. Aunque lo ocurrido ha generado mucha inquietud entre la familia, que está bastante afectada, no han sufrido ningún daño, lo cual es una excelente noticia. La policía ha comenzado sus investigaciones, revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener datos.

El robo se produjo el pasado febrero, apenas unos días después de que se informara de los daños estructurales que tiene la mansión situada en Holland Park y valorada en más de 36 millones de euros. Se informó entonces de que la pareja tendría que restringir la zona afectada pues, al tener el edificio la catalogación denominada Grace II, no la pueden reparar de manera inmediata. Los edificios con la denominación Grace II son aquellos “de especial interés y aquellos en los que hay que garantizar su conservación”, lo cual supone que está legalmente protegida y no se puede demoler ni alterar sin permiso. La pareja necesita así el permiso de las autoridades para hacer las reparaciones. No es la primera vez que el reconocido futbolista está en el punto de mira de los amigos de lo ajeno, pues ya en 2018 tres hombres encapuchados intentaron entrar en Cotswolds, la mansión campestre que poseen en Great Tew, en el condado de Oxfordshire (fueron detenidos gracias al sistema de vigilancia). En 2005 también le robaron al futbolista un coche todoterreno en Madrid, que apareció tiempo después en el extranjero.

David y Victoria Beckham ya habían reformado la vivienda en 2016, trabajos que se realizaron con un coste total de más de 9 millones de euros. La casa cuenta con seis habitaciones, además de su propio gimnasio equipado y una bodega. Tiene una parte de la vivienda separada que es donde se quedaba Brooklyn Beckham con su novia Nicola Peltz cuando estaba en la capital británica. La joven pareja está a punto de darse el “sí quiero” en Estados Unidos, una ceremonia que se hará por el rito judío en la casa que el padre de Nicola, el magnate Nelson Peltz, tiene en Palm Beaach (Florida). La mansión cuenta con 27 habitaciones y tiene un valor estimado en unos noventa millones de euros. Romeo y Cruz Beckham ejercerán de padrinos, según se ha publicado, mientras que Brad, hermano Nicole, ha sido nombrado como jefe de las damas de honor.

