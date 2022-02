Sus miedos, planes y vetos... Brooklyn Beckham y Nicola Peltz dan detalles de su boda

El amor está en el aire para Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que están inmersos en los preparativos de su boda, cuya fecha se ha marcado para la próxima primavera. La pareja se comprometió hace más de un año y si no han pasado ya por el altar ha sido por las dificultades que ha impuesto la pandemia. Sin embargo, ya están organizándolo todo y tienen pensado cómo será, qué llevarán y cómo pasarán los días previos. Además, el hijo de David y Victoria ha dejado claro su mayor veto dentro de la decoración del enlace, que tendrá lugar por el rito judío debido a la educación de la novia y a la fe que su padre profesa.

- Brooklyn Beckham y Nicola Peltz avanzan en los preparativos de boda: escogen la tarta

VER GALERÍA

Uno de los detalles que ya está decidido concierne a Brooklyn, ya que al tratarse de una boda judía se pondrá la kipá, tradicional gorro utilizado por los hombres judíos para diferentes ritos, entre los que están incluidos los matrimonios. En algunos sectores como el ortodoxo esta pieza se utiliza a diario; mientras que en otros también lo pueden llevar las mujeres. Otro aspecto que es inamovible es, aunque parezca broma, la forma de los platos durante la comida: "La única cosa que dijiste en nuestras reuniones de boda es '¡No pongáis platos cuadrados!'", ha explicado Nicola durante una entrevista junto a su futuro marido con la versión estadounidense de Vogue, que han hecho con motivo de San Valentín. La modelo, de 27 años, ha admitido que a medida que van concretando más detalles del enlace se va poniendo algo nerviosa por lo cercano que lo siente todo. "Casi parece de mentira, de alguna manera. Estoy emocionado", ha dicho a su vez el hijo de David y Victoria, de 22.

- El magnífico escenario, el diseñador del vestido de novia... los preparativos para la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Además del look de la mesa, Nicola también ha explicado que la noche anterior al enlace van a pasarla por separado. "El viernes por la noche Brooklyn se quedará con mi padre, mis hermanos, su padre y sus hermanos y tendrán una fiesta de pijamas para chicos. Y yo me quedaré con las chicas. Desde la cena del viernes no nos vamos a ver hasta que nos casemos por la tarde del sábado. Estamos entrando en pánico por esta noche separados", ha admitido. Por su parte, el fotógrafo y aspirante a chef ha confesado que tiene miedo de que su futura mujer no aparezca en el altar. "Es mi mayor miedo. Seguro que voy a llorar. No voy a decir con qué canción va a entrar pero cuando la oigo me pongo..."

VER GALERÍA

- Te mostramos la increíble mansión donde se casarán Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, valorada en 90 millones de euros

Las lágrimas han tenido otro momento importante en su relación, cuando Brooklyn sorprendió a Nicola con un anillo durante un picnic y le pidió que se casara con él. Según ha explicado, la modelo no podía parar de llorar y tardó unos cinco minutos en darle una respuesta, lo que no hizo más que empeorar los nervios de su novio, que estaba tan tenso que le estaba costando abrir la botella de vino que se habían llevado. Sin embargo, todo salió bien y finalmente esta primavera podrán celebrar su esperado enlace, con la presencia de sus dos familias en la impresionante propiedad del padre de la novia en Florida.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.