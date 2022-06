La reacción de Belén Esteban al nacimiento del nuevo hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

María José Campanario y Jesulín de Ubrique ya son padres de su tercer hijo en común, un niño al que han llamado Hugo y que vino al mundo el pasado 7 de junio en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera. Tras la buena nueva, una de las reacciones que se esperaban era la de Belén Esteban, madre de la primera hija del torero. "Dice que cómo no se va a alegrar, es una alegría para toda la familia, pero no le gusta que le metan la cámara cuando sale en camilla", ha asegurado Pepe del Real en El programa de Ana Rosa, explicando que la colaboradora estaba saliendo de la rehabilitación cuando ha sido preguntada y que por eso no se ha parado a hablar con la prensa. "Ha hecho un gesto con la mano. Da la sensación de que no se ha querido expresar mucho", ha añadido el periodista para comentar que no le gusta que la vean con la pierna escayolada.

En enero de 1999, Jesulín de Ubrique y Belén Esteban anunciaron en exclusiva en ¡HOLA! que iban a ser padres por primera vez. La pareja, que llevaba varios años de relación, estaba feliz y posaba sonriente en las páginas de la revista, en las que solo unos meses después presentarían a Andrea Janeiro, que llegó al mundo el 20 de julio de ese mismo año y que por su bajo peso tuvo que permanecer varios días en la incubadora. "Yo fui el primero que la vio. La tuve en mis brazos solo un instante... y fue la sensación más fuerte de mi vida. No hay nada más grande en el mundo que mi niña", dijo el torero en la publicación para revelar lo encantado que estaba con la llegada de su primera niña.

El 18 de marzo del año 2000 Belén y Andrea Janeiro abandonaron Ambiciones, la finca a la que la colaboradora se había mudado cuando nació su hija y en la que solo vivieron durante siete meses. Fue en 2001 cuando Jesulín de Ubrique, que sufrió un grave accidente de tráfico, conoció a Maria José Campanario y nueve meses después de salir del hospital el diestro y la odontóloga confirmaron su relación. Se casaron el 27 de julio de 2002 y el 18 de abril de 2003 tuvieron a Julia, quien no paró de llorar de felicidad cuando supo que su madre estaba embarazada de nuevo. Pero además, el 7 de marzo de 2007 nació Jesús Alejandro, quien hasta ahora era el pequeño de la casa.

Así nos contaban Jesulín de Ubrique y María José Campanario que esperaban su primer bebé

A pesar de la polémica separación entre el torero y la colaboradora, una disputa televisiva que ha durado más de 20 años, lo cierto es que los hermanos Janeiro se llevan muy bien y tienen mucha relación. Eso sí, Belén Esteban, que se encuentra recuperándose de la rotura de tibia y peroné junto a su madre, que es su "mejor medicina", ha hecho hincapié varias veces que prefiere no comentar nada más sobre el comportamiento del torero como padre de su hija Andrea, dejando claro en todo momento que no ha sido para nada ejemplar.