Tres vestidos, una actuación flamenca…. Todos los detalles de la boda de Nuria March

Con la finalidad de vivir unos días inolvidables, Nuria March y George Donald Johnston III han elegido cuidadosamente cada uno de los detalles del fin de semana de celebraciones en el que van a convertirse en marido y mujer delante de sus familiares y amigos. Como en toda boda, uno de los secretos mejor guardados es el vestido de la novia, y en este caso habrá tres diseños que usará en los diferentes festejos y de los que ha compartido alguna pincelada. Considerada como una de las mujeres más elegantes de nuestro país, la empresaria tiene claro que no quiere sorprender con sus looks nupciales, solo desea "ser yo misma y sentirme a gusto". Para lograrlo ha confiado en tres destacadas firmas: Lorenzo Caprile, Tot-Hom y The 2nd Skin Co.

Nuria, que ya se encuentra en Londres contando las horas para el gran momento, ha publicado una imagen de los looks que lucirá, aunque aparecen guardados en sus fundas. " De día y de noche, estos vestidos son los que me van a acompañar el día más importante de mi vida. Españoles tenían que ser. Son mis 3 diseñadores favoritos. Los 3 que me han acompañado a lo largo de mi vida y los que me han ayudado cuando lo he necesitado. Por eso quiero que estén conmigo este fin de semana tan importante y segura de que lo que llevo y sus diseños se parecen a mi y me representan. Un vestido para cada ocasión", ha dicho. Además ha dado las gracias a todos los diseñadores y ha prometido contar la historia que alberga cada creación.

La pareja quiere sorprender a todos esos allegados que los van a acompañar en el inicio del nuevo capítulo que inician. Tanto la ceremonia como la celebración será un sitio que los anfitriones mantienen en secreto. Pero lo que sí han adelantado a sus invitados es que la diversión está asegurada gracias a la música. No en vano, es una de las aficiones de la novia, quien toca la guitarra y asiste a clases de canto. Nuria ha explicado que durante la ceremonia van a actuar Juan Carmona y Almaría (María del Carmen Segura), cuya carrera gira en torno al flamenco. Ambos, que se han desplazado este mismo jueves a Reino Unido, no solo forman pareja artística sino que también son marido y mujer.

Una nueva vida con el apoyo de sus hijos

Nuria y Don comparten muchas aficiones como el baile, que será el protagonista de otra de las sorpresas de este fin de semana de celebraciones que llega cinco años después de conocerse en una cita a ciegas organizada por amigos comunes. Este viernes 10 de junio será la ceremonia civil, reservada a los más allegados. También habrá una celebración en familia y una fiesta de bienvenida. Al día siguiente, el 11 de junio, será la gran celebración. Ya convertidos en marido y mujer, la experta en comunicación tiene claro lo que espera de la nueva etapa: "Acompañarnos y envejecer juntos. La complicación de los nuevos matrimonios es la compatibilidad con los hijos y contamos con el apoyo incondicional de todos ellos, lo que nos hace muy felices".