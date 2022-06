Los hijos de Georgina y Cristiano, todo ternura con su prima Deva, de seis meses

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vivieron ayer un día de celebración. Los mellizos Eva y Mateo soplaron las velas de su quinto cumpleaños y lo hicieron rodeados del cariño de toda su familia. Ivana, la hermana de Georgina, ha compartido más fotos del gran día en el que los pequeños hicieron las delicias de su mamá, que poco a poco va recuperando la sonrisa tras la pérdida de uno de sus mellizos el pasado 18 de abril, que falleció durante el parto.

En una de las instantáneas vemos a Deva, la primita de los hijos de Georgina, de seis meses, que muy pronto se convertirá en la mejor compañera de su primita, la hija recién nacida de Cristiano y Gerogina, Esmeralda, de mes y medio, a quien hemos echado de menos en estas fotos. Ivana Rodríguez y su marido, Carlos García, dieron la bienvenida a su hija el 26 de noviembre. "No hay palabras que describan este amor. Deva me ha convertido en mamá. Solo espero darle todo lo que necesite para ser feliz, cuidarla y que Dios nos de mucha salud", señalaba la hermana de Georgina Rodríguez, que ha posado en las últimas fotos con su bebé en brazos, vestida de blanco y con una capotita, mientras sus primos no dejaban de hacerle carantoñas y se mostraban de lo más tiernos con la niña.

Tanto la llegada de Deva como la de Esmeralda han multiplicado la felicidad de la familia, que no deja de crecer y vive con especial ilusión cada momento importante de sus vidas. "5 añitos de amor y felicidad. Os amo Mateo y Eva", decía su tía Ivana junto a estas imágenes que resumen lo especial que fue para ellos la fiesta de cumpleaños. Mateo, que no podía dejar de mirar embelesado a su primita, se vistió para la celebración con la equipación de la selección portuguesa con el número 7, el dorsal de Cristiano en el equipo, al igual que su hermano mayor, Cristiano Jr., mientras que Eva, mucho más presumida, lució un vestido de Frozen y posaba muy sonriente para las fotos.

Georgina Rodríguez organizó la fiesta de cumpleaños a lo grande en la que no se olvidó de su pareja y colocó una silueta de cartón a tamaño real de Cristiano. El futbolista no pudo estar presente en la celebración porque disputaba ese día un partido con la Selección de Portugal. El delantero marcó dos goles en los primeros cuatro minutos de partido y brilló en el encuentro que culminó con 4-0 derrotando a Suiza. "Felicidades mis amores. Papi no podría estar más orgulloso de vosotros, seguid siendo felices y con esas hermosas sonrisas. Os quiero mucho” escribió Cristiano a modo de felicitación.

Georgina también manifestó lo orgullosa que está de sus pequeños que crecen a pasos agigantados. "Felices 5 años a los amores de mi vida. Mamá no puede estar más orgullosa de vosotros y en los seres tan maravillosos que os estáis convirtiendo. Os amo con todo mi corazón. Por soplar millones de velas juntos", escribió Georgina, un mensaje al que se sumaron las felicitaciones de Dolores Aveiro, abuela de los pequeños, y de sus tías Katia e Ivana.